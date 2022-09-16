Artık şuna eminiz; 6'lı masanın dağılmadan yoluna devam etmesini bir tek Kılıçdaroğlu ve CHP'deki hizbi istiyor. Geriye kalan tüm partiler ve partilerin içerisindeki hizipler masanın dağılmasından yana – aslında geriye bir tek İYİ Parti kalıyor; diğer buçuklukların pek bir söz hakkı yok. Kemal Beyin iddialı bir Cumhurbaşkanı adayı olmasının tek yolu masadan isminin tek aday olarak çıkması. Herhangi bir çoklu aday ihtimalinde Kılıçdaroğlu herhalde en düşük oyu alacaktır. Ancak CHP'nin yani 6'lı masanın taşıyıcı ayağının genel başkanı olarak kendini ortak aday yapma ihtimali yüksek.
Kılıçdaroğlu haricindeki adayların isimlerinin 6'lı masadan çıkma ihtimali düşük. Geriye ya masayı çoklu aday seçeneğine ikna etmek kalıyor ya da masayı devirmek. Aslında masayı çoklu aday seçeneğine ikna etmek atla deve bir iş değil. Zaten muhalefet için makul olan çoklu aday çıkarmak. Ancak Kılıçdaroğlu bu seçeneğe malum nedenle karşı. Geriye kalıyor masayı devirmek. Böylece cumhurbaşkanlığı seçimine uzlaşısız gidilecek ancak tüm partiler seçim ikinci tura kalırsa en çok oy alan muhalif adayı destekleyecek- al sana mis gibi ortak aday senaryosu ama Kemal Bey istemez.
Lakin masayı devirmek kolay iş değil. Bir maliyeti var. Öyle ya da böyle 6'lı masa fikri "yalan da olsa hoşuma gidiyor, söyle" kabilinden muhalif seçmenin hoşuna gidiyordu. Yıllardır desteklediği partinin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yenilmesinden fena halde bezmiş olan seçmen bir umuda sarılmak istedi ve 6'lı masa fikrini satın aldı. Ancak masa baştan yapısal olarak sorunluydu. Sürecin iyi yönetilememesinden bağımsız olarak hayatta kalma, hayatta kalırsa da verimli olma ihtimali düşüktü. Düşünsenize birbirine benzemeyen bir sürü parti bir de dışarıdan HDP bir araya gelecek. HDP dışarıda kalacak ama masanın başarıya ulaşması için kilit parti olacak. Türk siyasetinin nefret objesi muhalefet bloğunu dışarıdan yönetecek, hâkim unsur olacak. Üstelik bu durum herkes tarafından bilinecek ve HDP'yi iyiden iyiye arsızlaştıracak. Düşünsenize masanın temel ayağı olan Kılıçdaroğlu bile Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda HDP kadar cesur ve bağlayıcı açıklama yapamıyor. HDP "Yavaş ve Akşener'i istemeyiz, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu" olabilir derken Kemal Bey karnından konuşmak zorunda. Kendi evinde kiracı olmuş gibi!
Hülasa bu masa devrilebilir ama kimse seçmenin yalancı da olsa umudunu yıkmanın maliyetini yüklenmek istemez. Onun için son ana kadar beklenir. Başta Akşener olmaz üzere masayı devirmek isteyenler, masayı kendileri için bir ayak bağı olarak görenler, masayı devirmemiş gibi yaparak devirmenin yolunu arayacaklar. Böylece maliyetten kaçmaya çalışacaklar. Son zamanlarda Akşener'in bir zamanlar kahvaltı yapmak istediği Demirtaş'tan ve HDP'den pek hazzetmemeye başlamasının nedeni de bu. Dedik ya HDP Türk siyasetinin nefret objesi diye, masayı devirmek için HDP'den iyi bahane mi olur!
Masayı HDP ile devirmek
Artık şuna eminiz; 6'lı masanın dağılmadan yoluna devam etmesini bir tek Kılıçdaroğlu ve CHP'deki hizbi istiyor. Geriye kalan tüm partiler ve partilerin içerisindeki hizipler masanın dağılmasından yana – aslında geriye bir tek İYİ Parti kalıyor; diğer buçuklukların pek bir söz hakkı yok. Kemal Beyin iddialı bir Cumhurbaşkanı adayı olmasının tek yolu masadan isminin tek aday olarak çıkması. Herhangi bir çoklu aday ihtimalinde Kılıçdaroğlu herhalde en düşük oyu alacaktır. Ancak CHP'nin yani 6'lı masanın taşıyıcı ayağının genel başkanı olarak kendini ortak aday yapma ihtimali yüksek.
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