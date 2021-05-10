Kudüs için çalışmalıyız!

İSRAİL barbarlığı, zulmü ve işkencesi bildiğimiz gibi... Bir Ramazan'da daha yaşlı ve çocukları, Mescid-i Aksa'da ibadet eden erkekleri ve kadınları, aydınlık yüzlü gençleri sürdüler, vurdular, saldırdılar.

Ve maalesef yine elimizden çok fazlası gelmiyor. Küresel medya organları, sermaye, güç odakları siyonistlerin etkisi altında. Bir kısmına doğrudan sahipler, bir kısmını da ellerinde tuttukları imkanlarla kontrol ediyorlar. Dolayısıyla İsrail'in işlediği cinayetler, tecavüzler, barbarlık, işkenceler ve diğer insanlık suçları dünyada ne fazla "çatışma" olarak gündem oluyor. Dünyanın büyük çoğunluğu, özellikle de batı toplumları İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilmiş şehirlerde yaşayan, her gün evleri İsrailli yerleşimciler tarafından birer birer ellerinden alınan Filistinlileri terörist, azgın İsraillileri de mazlum zannediyor.

Şuan için kınamaktan, tepki göstermekten, eylem yapmaktan, slogan atmaktan fazlası elimizden gelmiyor. Ve evet; kınamak, tepki göstermek, eylem yapmak, slogan atmak tek başına bir işe yaramıyor.

İsrail zulmünü, barbarlığını, cinayetlerini durduramıyor. Ama madem bugün elden gelen tek şey bu, o zaman bugün bunu yapacağız.

Ve yarın elimizin daha güçlü olması için çalışacağız.

İsrail'i durdurmak için daha güçlü olmak lazım. O zaman daha güçlü olmaya çalışacağız. Daha kuvvetli ekonomi ve daha gelişmiş silahlara sahip olacağız. Çok daha fazla yetişmiş Müslüman Türk genci uluslararası kuruluşlarda görev alacak.

Sesimizi ve mazlum milletlerin sesini daha fazla yükseltecek. Daha güzel filmler, daha iyi şarkılar yapmalıyız ki İsrail zulmünü daha iyi anlatalım; tüm dünya duysun. Daha çok üretmeliyiz.

Dünyanın her köşesinde Türkiye'nin ürettiği ürünleri kullanan ülkelerin yöneticileri, Türkiye İsrail hakkında bir açıklama yaptığında, İsrail'in cinayetlerine itiraz ettiğinde dikkat kesilip dinlemek zorunda kalmalı.

İsrail şüphesiz kendi sonunu hazırlıyor. Arkasına saklandıkları ağaçların yerlerini söyledikleri günler gelecektir. O güne kadar daha adil, daha güçlü, daha büyük bir ülke olmak için çalışmaktan başka çare yok. Öyle olalım ki Allah adaleti için bizi memur kılsın!