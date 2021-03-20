HDP için timsah gözyaşları

BÜTÜN sahte demokratlar HDP için ağlamaya başladı. Dillerinde aynı ağıtın sözleri; "demokrasilerde parti kapatılmaz, kapatsak bile yeniden açacaklar, seçmen kapamadıktan sonra mahkemenin kapaması ne işe yarar?" El-hak; sözlerin hepsi doğru. Gönül isterdi ki Türkiye eski günlerin hayaletini çağrıştıran parti kapatma davaları ile uğraşmasın. Partiler yaptıkları hataların bedelini sandıkta ödeseler, yanlış yapan partiyi mahkeme değil seçmen cezalandırsa ne güzel olurdu.

Aklı başında herkes bu temennilere katılır. Ancak temenniler tek başına yetersiz. Temennileri hayata geçirecek planlar, programlar, siyasi ajandalar olması gerekiyor.

Ortada terör örgütü ile iç içe geçmiş, terör örgütünün siyasi uzantısı olmuş bir siyasi parti var. HDP'nin PKK ile ilişkisi dışarıdan yapılan bir yakıştırma değil. Bizzat HDP'liler bunu söylüyor, PKK ile ilişkilerinden tabii bir hadise olarak bahsediyorlar. Hemen her görüşten kişi bu partinin terör örgütü ile ilişkisinden rahatsızız. Rahatsızlığı hissetmeyene zaten söyleyecek söz yok. HDP'nin PKK ile ilişkisinden rahatsız olduğunu söyleyenlerin bir kısmı buna rağmen HDP'nin kapatılmasına bildik nakaratlar ile karşı çıkıyor.

O zaman demokrat olma iddiasındaki zevata soralım; madem HDP'nin kapatılmasını demokrasi için mahzurlu buluyorsunuz, bu akıbeti önlemek için siz ne yaptınız?

HDP'nin üzerinde demokratik bir siyasal baskı oluşturdunuz mu? "Bu devran böyle gitmez, HDP terör örgütü ile arasına mesafe koymalı, terör eylemlerini lanetlemeli, kendini PKK'dan ayrıştırmalı" dediniz mi?

Aksine HDP'nin terörle ilişkisini onayladınız, HDP'yi cesaretlendirdiniz! HDP'nin desteği ile 2-3 belediye fazla kazanmak, 1-2 puan fazla oy almak için yapmadığınız kalmadı. HDP'nin cezaevindeki eski genel başkanını ziyaret ettiniz. HDP'nin Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini görmezden geldiniz.

Demirtaş'a kahvaltı davetinde bulundunuz. Demirtaş'ın bir intihar bombacısı için yazdığı kitaba övgüler dizdiniz.

Teröristin eşinin peşine takılıp tiyatro izlediniz.

Tam da bu nedenle bugün içerisinde HDP, demokrasi, özgürlük geçen cümleleriniz eğer birer yalan değilse timsah gözyaşıdır. HDP'nin terörle kurduğu ilişkinin azmettiricisi, meşrulaştırıcısı, sırt sıvazlayıcısı olduğunuz için söylediğiniz tüm cümleler hükümsüzdür.

Otaya çıkan tabloda HDP kadar katkınız var. Bugün Türkiye maalesef tekrar parti kapatma davası konuşuyorsa bunun müsebbibi HDP kadar sizlersiniz! Gidin az ötede ağlaşın!