Akşener’i Övüyorum Gözlerim Kapalı

ANLAŞILAN o ki önümüzdeki günlerde HDP'nin Millet İttifakı'ndaki rolü daha da belirginleşecek. Ne CHP ne de İYİ Parti HDP ile ittifaklarını kabullenecek, HDP'yi Millet İttifakı'nın çatısı altına kurumsal olarak alacak siyasi cesarete sahip değil. Ancak HDP'ye de tenhada buluşmaktan daha fazlasını vermeleri gerekiyor.

Mesele günün sonunda Cumhurbaşkanlığı seçiminde her üç partinin tabanının aynı adaya oy vermesine gelip dayanacak. Tabanları ikna etmek için biraz daha yakınlaşmak, karşılıklı sıcak mesajlar, alıp vermeler, gidip gelmeler gerekiyor.

HDP her ne kadar İYİ Parti'yi fütursuzca eleştirse de kolay kabullenir. Tabanlar uyuşmasa da İYİ Parti ile aynı cümlede anılmak HDP için bir meşruiyet vesilesi olur.

Tam da burada İYİ Parti'nin krizi başlıyor. Partinin tabanı da elitleri de bu durumu kabullenmekte zorlanır.

İttifakın şimdiye kadarki örtük seyri bile oldukça zorladı İYİ Parti'yi. Yavuz Ağıralioğlu gibi daha "ülkücü" gözüken isimler deyim yerindeyse tabanın gazını almak için sık sık ateşli nutuklar atmak zorunda kaldılar.

Ama artık durum başka.

Keskin bir viraja giriyor İYİ Parti; ya virajı alacak ya da devrilecek.

Akşener belli ki HDP ile çıkılan yolun ucunda selamet görüyor. Keskin virajları da alabileceğini düşünüyor. Yola girdi ve temkinli bir şekilde ilerliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun kendisini Pervin Buldan'la aynı cümle içerisinde anmasını "anlayışla" karşıladı.

Terör hükümlüsü Demirtaş'ın hapisten çıkmasını ve kahvaltı davetine icabet etmesini bekliyor.

Tüm bunlar olurken biraz kamuoyu desteğine, biraz cesaretlendirilmeye ihtiyacı var Akşener'in. Eh bu iş de hüsnü kuruntu ile kendine "bağımsız gazeteci" diyen operasyonel tiplere düşüyor.

Bakıyorum da iki gündür aşk ve şevkle Akşener'i övüyorlar.

Ne büyük siyasetçi, akil aktör, büyük stratejist olduğundan bahsediyorlar. Meral Hanım yıllardır siyasetin içerisinde.

Şüphesiz siyaset acemisi değildir. Ama onların övgü kıstası Akşener'in siyasi tecrübesi değil, HDP'ye yeşil ışık yakması. Günün sonunda ne olur bilinmez ama kabul buyurursa Meral Akşener'e ufak bir hatırlatmam olacak.

Ben şimdiye kadar bu tiplerin övdüğü siyasetçilerin iflah olduğunu ne gördüm ne duydum ne de okudum.

Hepsi siyasi tarihin konusu oldular.