Boğaziçililerden Beklentim

BOĞAZİÇİ meselesinin başından beri tek bir şey görmeyi bekledim. Bu güzide eğitim kurumumuzun hepsi birbirinden başarılı ve zeki öğrencilerinin farklılaşacakları, ülkede muhalefete hâkim olan pespayelikten kurtulacakları, itirazlarını herkesten farklı bir şekilde ifade etmenin yolunu bulacaklarına dair bir beklentim vardı.

Rektör olarak atanan isme itiraz en doğal hakları.

Hatta buradan yola çıkarak ülkedeki rektör atama süreçlerini de tartışabilirler.

Dahası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış rektör tercihi yaptığını söyleyerek, hatta eğitimle hiçbir alakası olmayan başka bir konudaki politikalarını eleştirerek, istifa etmesini de isteyebilirler.

Hepsi mümkündür, meşrudur, yapılabilir. Birileri yapar, kimileri destekler, benim gibi düşünenler de itiraz eder. Ama konuşuruz

Ama... Memleketin en güzide eğitim kurumunun öğrencilerinden şiddete bulaşmamalarını beklemek de bizim hakkımız. Büyük bir kısmı şiddet eylemlerini onaylamıyorsa kendilerini onaylamadıkları bu görüntülerden ayrıştırdıklarını ifade etmelerini istemek de bizim talebimiz. "Biz bu rektörü istemiyoruz. Onu kabul etmeyeceğiz. Gerekirse aylarca hatta yıllarca eylem yapacağız.

Ama kimsenin burnu kanamayacak. Kimse hakarete uğramayacak. Rektörlük binası ablukaya alınmayacak. Rektör veya bir başkası hürriyetinden yoksun bırakılmayacak.

Bunları yapanlarla kendimizi ayrıştıracağız..." Bu cümleleri duymayı bekledim.

Ah bunları yapabilseler.

İşte o zaman bugün şiddeti, terör eylemlerini, yalanı, dolanı, hakareti ve küfrü değil Boğaziçi'nin pırıl pırıl gençlerini konuşuyor olurduk. Ve bir tüyo; rektörlük binasını ablukaya alıp, zorla içeriye girmeye çalışarak, içeride hapis tuttuğunuz rektörü baskı ile istifa ettirmeye çalışarak kazanamazsınız.

Aksine itirazınızın şiddetine, tepkinizin büyüklüğüne rağmen rektör hocanız binanın önünde toplaşan ve kendisini istifaya davet eden öğrencilerinin arasından gönül rahatlığı ile elini kolunu sallayarak çıkıp gidebildiğinde kazanırsınız.