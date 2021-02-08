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İsmail Çağlar İsmail Çağlar
  • 08 Şubat 2021, Pazartesi

Erdoğan’ın hamleleri

ÖNCE reform söylemi şimdi de anayasa çağrısı. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyor. Erken seçimin ayak seslerini duyduğunu iddia edenler de var, Erdoğan'ın ittifak hamlesi yapmaya çalıştığını söyleyenler de.
Erken seçimi şu anki gidişatta pek mümkün bulmuyorum.
Erdoğan elinde sağlam nedenler olmadan erken seçim kararı almaz. Çünkü seçmene hesap vereceğinin bilincinde bir politikacı. Yönetimde istikrar diyerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceksin sonra da ilk fırsatta erken seçime gideceksin. Seçmenin de seni koşulsuz desteklemesini bekleyeceksin. Bunun olması için mutlaka doyurucu bir neden olması gerekiyor.
Göğsünü gere gere seçmene "tekrar huzurunuzdayım, erken seçim kararı aldık çünkü..." ile başlayan mantıklı bir açıklama yapılmalı. O açıklamayı mümkün kılacak şartlar oluşursa zaten erken seçimin şartları oluşmuş demektir.
Ama şimdilik muhalefet hariç kimsenin gündeminde erken seçim yok.
Geriye kalıyor ittifak meselesi... Bunu da söyleyince öyle ahım şahım bir siyasi analiz yapmış olmuyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın kendisi zaten bunu ifade ediyor. İttifakı genişletmek istediğini söylüyor.
Hatta somut adımlar da atıyor.
İYİ Parti'nin yuvaya dönmesini destekliyor, Saadet'i Cumhur İttifakı'na davet için bizzat girişimlerde bulunuyor.
Peki neden şimdi? Bunun da aslında cevabı çok karmaşık değil. Uzun süredir Türkiye dış siyaset eksenli bir yoğunluktaydı. Suriye, ABD ile ilişkiler, terörle mücadele, Doğu Akdeniz, Libya ve nihayetinde Karabağ'ın işgalden kurtuluşu. Türkiye bu alanlarda saçtığı tohumların meyvesini toplamaya başladı çok şükür. Bir de salgının etkisini göz önünde bulundurmalı.
Herkes ister istemez içe dönüyor. Erdoğan'ın kendi zihninde muhalefete verdiği süre de doldu. Muhalefet bol bol konuştu, Erdoğan'ın onlara bilinçli bıraktığı alanı kendisinin zannedip büyük işlere girişti. Kredibilitesini ve siyasi cephanesini iyiden iyiye tüketti. Şimdi sıra Erdoğan'ın.
O da hamlelerini yapıyor, kendi oyununu kuruyor.

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