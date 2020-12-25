Bu işte bir tutarsızlık var

TAM ülkemizdeki Coronavirüs vaka sayıları tekrar düşme eğilimine girdi diye sevinmeye başlamışken, İngiltere'den gelen bir haber canımızı sıktı. İngiltere'de virüsün mutasyona uğramış bir çeşidi tespit edilmiş ve maalesef bu yeni çeşit eskisine göre yüzde 70 daha fazla bulaşıcıymış.

Yani gerekmedikçe evimizden çıkmayarak, kapalı alanlardan kaçınarak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek ancak bu kadar korunabildiğimiz virüs, bir de üstüne yüzde 70 daha bulaşıcı hale gelecek.

Haber 1-2 gün gündem oldu ama nedense şimdilerde unutuldu. Artık virüsün bulaşıcılık oranı tekrar mı düştü, yoksa başka bir şey mi oldu, onu da bilmiyoruz. Ama medyadan oturma odamıza gelen karamsarlık biraz dağıldı. Bilmem söylememe gerek var mı; hekim değilim.

Her ne kadar ismimin başında doktor ünvanı olsa da o ünvanı hekim olduğum için değil, sosyal bilimlerdeki akademik çalışmalarım nedeniyle aldım. Tıp ilmiyle alakam oldukça sınırlı; cereyanda kalma, terli terli su içme, ayağını sıcak ve başını temiz tut gibi temel tavsiyelerin ötesinde bir tıp bilgim yok. Her fani gibi hastalanınca doktora gidiyor; muayenemi olup, istediği tetkikleri yaptırıp, verdiği ilacı kullanıp, şifa için Allah'a dua ediyorum. Yani demem o ki virüstü, mutasyondu, salgındı, aşıydı vb. işlerden hiç anlamam. Her bilemeyen gibi biz de üzerimize düşen vazifeyi yapıyoruz ve bir bilene soruyoruz. Bilenlerin verdiği cevapları da uyguluyoruz, söz dinliyoruz. Ama bazen bilenlerin söyledikleri kafa karıştırabiliyor.

Üstelik bu kafa karışıklığının nedeni bilmeyenlerden değil bilenlerin söyledikleri çelişkili ifadelerden kaynaklanıyor.

Salgının başından beri meseleyi bildikleri için kulak kabartıp dinlediğimiz, hepsi birbirinden muhterem ve fedakar hekimlerimiz şunu söylediler; ilerleyen günlerde virüs mutasyona uğrayacak.

Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı ve fakat daha az öldürücü olacak. Daha bulaşıcı olan virüs daha çok kişiye bulaşacak fakat öldürücülüğü azaldığı için daha az kişiyi hasta edip yatağa düşürecek ve öldürecek. Böylece daha çok vaka ve fakat daha az hasta ile hızla sürü bağışıklığına ulaşacağız. Ondan sonra da inşallah hastalık devam etse bile salgının sonu gelecek.

Dedim ya tıpçı değilim; salgından, bağışıklıktan, virüsten, mutasyondan anlamam. Ama az buçuk mantık bilirim. Yapılan bir izahatın mantıklı ve tutarlı olup olmadığını az çok tespit edebilirim. Mutasyonla ilgili yukarıda aktardığım bu izahat oldukça tutarlı, mantıklı ve anlaşılır.

Ve virüs nihayet mutasyon geçirdi.

Ama virüs mutasyon geçirince işlerin daha kolaylaşacağını söyleyen tıp otoriteleri, birden daha karanlık bir tablo çizmeye başladılar. İlk söyledikleri mi doğru, yoksa son söyledikleri mi bilemem. Dedim ya hekim değilim. Ama önce ve sonra söyledikleri arasında bir tutarsızlık olduğunu biliyorum.

Peki n'olacak? Olacak bir şey yok. Maske takmaya, temizlik ve sosyal mesafeye dikkat etmeye devam. Tüm tedbirlere azami hassasiyet gösterilecek. Bilenlerin, hele hele şu salgın günlerinde doktorların sözünü dinleyeceğiz.

Devletin inşallah bedelsiz bir şekilde ayağımıza kadar getirdiği aşıyı "Allah devlete, millete zeval vermesin, hekimlerimiz elleri dert görmesin" duasıyla yaptıracağız. Ama yine de bu işte bir tutarsızlık var!

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