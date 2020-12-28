Olaylar, Olaylar
Gelin meseleyi anlamaya çalışalım. İşe Cavit Çağlar'dan başlayalım. Cavit bey öyle alelade birisi değil. Bir yerden eline geçirdiği para ile medyaya girmeye karar veren, kazın ayağının öyle olmadığını anlayınca 'yandım Allah' deyip kanal kapatacak birisi hiç değil. Çağlar bir iş adamı. Üstelik daha önce başarılı medya yatırımları da olan bir iş adamı. Bakanlık yapmış bir siyasetçi. Yani medyayı bildiği kadar siyaseti de biliyor.
Üstelik işlerden elini eteğini çekip köşesine çekilmiş birisi de değil.
Hala güçlü bağlantıları olan, ticari faaliyetlerine devam eden, siyasetle oldukça ilgili bir isim. Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerinin gergin olduğu dönemde ilişkilerin onarılması için çaba sarfettiği biliniyor. Erdoğan ile Putin arasında mesaj getirip götürüyor. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum; ülkemizin menfaati için bir çakıl taşını bir yerden kaldırıp başka bir yere koyana minnettar oluruz.
Olay TV'nin ulusal yayına başlayacağı haberi oldukça dikkatimi çekmişti. "Çağlar gibi bir siyasetçi ve iş adamı durduk yere televizyon kurmaz. Demekki siyaset sahnesinde bir gelişmeye hazırlık yapılıyor" dedim. Çağlar kanalın özelliklerini "merkezde, tarafsız, herkese hitap eden, objektif" diye sıralamaya başlayınca ortada bir 2023 yatırımı olduğunu düşündüm.
Mevcut siyasi pozisyonların dışında, kendisini tam da Cavit Çağlar'ın televizyon kanalını tanımladığı gibi tanımlayacak bir siyasi aktöre yatırım yapıldığını düşündüm. İsmin belli olmasına da gerek yok. Çağlar başarılı bir iş adamı. Pekala ben kanalı kurayım nasıl olsa böyle bir müşterisi çıkar, demiş olabilir.
Şimdi kanal kapandı.
Çağlar hükümetten baskı görmediğini söylüyor. İnanırız çünkü akla, mantığa, hayatın olağan akışına uygun olan bir açıklama.
Herhalde hükümet bir TV kanalına baskı yapacak olsa bu Çağlar'ın henüz rüştünü ispat etmemiş kanalı olmazdı. Bir sürü muhalif medya mecrası var.
Üstelik bunların bir kısmı SÖZCÜ ve HALK TV gibi marjinal mecralar da değil.
Gayet çok izlenen takip edilen mecralar. Onlara kanal kapattırmayan, baskı yapmayan hükümetin Cavit Çağlar'a yapması mantıksız olurdu. Hem dedik ya Cavit Bey de dünkü çocuk değil.
Baskıyı da bilir, baskı gelirse direnmesini de.
O zaman ne oldu da Çağlar kanalı kapadı? Anladığım kadarıyla olan şu.
Cavit bey bu "iş"teki ortaklarıyla yatırım planı konusunda anlaşamadı.
Cavit bey sabretmek, malın değerlenmesini beklemek taraftarıydı. Tam bir kurt tüccar gibi davrandı.
Gücüm kuvvetim yerinde, sözüm parama geçer, malımı gerekirse uzunca bir müddet piyasaya sürmem değerini bulmasını beklerim, dedi.
Ortak(lar) ise eldeki kıymetli malı bir an önce piyasaya sürmek, hayrını görmek istemiş olabilirler.
Böyle mi oldu emin değilim.
Benimkisi sadece bir okuma, bir yorum.
Ama Cavit Bey'in neden kadroyu değiştirip yayına devam etmediniz sorusuna doyurucu bir cevap veremeyişi ve uygun zamanda kanalı tekrar açacağını söylemesi sanki benim yorumumu destekliyor.
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