İngiliz İpi, Yerli Otomobil

Bugün Türkiye'nin yerli otomobili arzı endam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilim direksiyonuna geçecek ve Osmangazi Köprüsü'nde otomobilin test sürüşünü gerçekleştirecek. Memleketin her yerinden milyonlarca kişi çok sevdiği bir yakınına kavuşacakmış gibi o anları bekliyor. Eminim ekran başına ağlayanlar, sevinç çığlıkları atanlar, eşine dostuna sarılıp mutluluğunu paylaşanlar olacaktır.

Hani diyordu ya gezi provokatörü "mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı?" diye. Mesele araba değil. Mesele Türkiye'nin artık kendi otomobilini üretecek kadar güçlü olması. Kendi ayakları üzerinde durabilmesi. Gerektiğinde dünyaya kafa tutacak kudrette olması.

Ve mesele duygusal... Zamanında bu memlekette "asılacaksan bir İngiliz ipi ile asıl" diye bir laf varmış. İpin bile kalitelisini üretemeyen bir ülke eğer gün gelir kendi arabasını üretirse tabii ki duygulanırız. Bu memleketi sevenler duygulanır, heyecanlanır, mutlu olur, gurur duyar, Allah'a şükreder. Bu memleketi sevmeyenler ise neden bahsettiğimizi anlayamazlar. Yazık onlara!

Vakti zamanında adına Devrim dedikleri bir araba üretilmiş bu memlekette. 1961 yılında 29 Ekim kutlamalarında tıpkı bugünkü araba gibi arzı endam etmiş. Rivayete göre arabaya yeteri kadar benzin koyulmamış ve bu nedenle bir süre yürüyen araba daha sonra durmuş. Bu aksaklık üzerine içimizde olan fakat bizden olmayanlar başlamışlar konuşmaya; "Bu iş zaten hayaldi. Biz kim araba üretmek kim. Türkiye'nin enerjisini böyle hayallerle boşa harcamayın". Ve proje maalesef rafa kalkmış. 1961'den bugüne yarım asırdan fazla zaman geçti. Devrim arabalarının edebiyatı, dizisi, filmi, çizgi romanı yapıldı. Ama yerli otomobil yapılamadı.

Şimdi diyorum, bugün yerli otomobilin tanıtımında, Allah göstermesin, bir aksilik yaşansa. Hafazanallah araba teklese veya başka bir sorun çıksa. "Proje çöktü, Erdoğan rezil oldu, yerli araba üretilemedi" diye bayram edecek o kadar çok mahluk var ki. Tıpkı Devrim arabası projesinin rafa kaldırılmasına sevinenler olduğu gibi! Sevinecekler de ne olacak peki? Türkiye bir kez daha teknolojiyi, yerli üretimi ıskalamış olacak. Yarım asır daha bu işin edebiyatını yapacağız. Ah yerli otomobil, vah yerli otomobil diye ağıtını yakacağız.

Bir elli yıl daha beklemek istemediğimiz için bu projeyi destekliyoruz. Evet daha ortada araba yok, arabanın üretileceği fabrika henüz kurulmadı, tasarımı İtalya'dan geldi... Beğenmek istemeyenler için bahane çok. Ama kalbinde zerre miktarı memleket muhabbeti olanlar beğeniyorlar, seviniyorlar, umutlanıyorlar. Memleket sevgisinden nasiplenmemiş mürüvvetsizler ne derse desin yerli otomobil yürüyecek inşallah!