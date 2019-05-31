2023 İstanbul’unun inşası
Her iki aday da kampanyalarıyla biz seçmenlere İstanbul'a dair vizyonlarını anlatıyorlar. Gözlerini kapayıp, arkalarına yaslandıklarında yaşamayı hayal ettikleri İstanbul'u bize sunuyorlar.
Hayal deyince aklınıza uçuk kaçık ipe sapa gelmez safsatalar gelmesin. Gerçi CHP adayının kampanyasında onlardan bol bol var ama Binali Yıldırım gerçekçi bir İstanbul fotoğrafı sunuyor. Tek bir örnek bile Yıldırım'ın gerçekçiliğini anlamak için yeterli; İstanbul'un belki de en önemli meselesi trafik. Binali Yıldırım trafik sorununa nasıl çözüm bulacağı sorulduğunda "Herkesi seveceğim ve trafik sorunu çözülecek" demiyor. Uzun uzun anlatıyor. Şu an İstanbul'da trafikte kaybedilen ortalama zamanı söylüyor.
İstanbul gibi bir şehirde bunu sıfıra çekmenin maalesef mümkün olmadığını izah ediyor ve nihayetinde bu süreyi çok daha azaltacağını, katlanılabilir bir seviyeye indireceğini söylüyor. "Sıfır trafik değil akan trafik vaat ediyorum" diyerek çözümü seçmenle paylaşıyor.
Vaatlerin gerçekçiliği şüphesiz önemli. Ancak gerçekçi olması bir vaadin hayata geçmesi için yeterli değil. Seçimden sonra tavır ve tutum değiştirmeyecek, verdiği sözün arkasında duracak siyasi irade de gerekiyor. Binali Yıldırım o noktada tam bir marka.
Karşımızda somut vaatlerini yerine getirme konusunda karnesinde hiç kırık olmayan bir siyasetçi var. Onun için kampanyasında gönül rahatlığı ile "Ne Dediysek Yaptık, Yine Biz Yaparız" sloganını kullanıyor.
Evet, Binali Yıldırım icraat konusunda kendini ispat etmiş bir siyasetçi. Ama İstanbul'un meseleleri de bir o kadar fazla. "Bu kadar iş yapılır mı, sorunlara çözüm bulunur mu" diye akıllara ister istemez geliyor. Ne kadar başarılı olursa olsun, bir kişinin bu sorunların altından kalkması mümkün mü? Tam burası meselenin düğümlendiği yer ve AK Parti siyasetinin püf noktası. Binali Yıldırım arkasına AK Parti'nin siyaset geleneğini alarak, milli iradenin gücünü alarak, sorunları birlik olarak tüm toplumla birlikte çözme yolunu tutacaktır. Bugün AK Parti icraatları olarak gördüğümüz tüm hizmetler bu yolla hayata geçmiştir.
İstanbul da bu yolla 2023 vizyonunun taşıyıcı aktörü olacaktır.
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