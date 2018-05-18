Neden Eski Sistemi İstiyorlar?
Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanlığı döneminde merkez bankası başkanlığı yaptı.
O dönem başbakan olan Erdoğan, Sezer'e merkez bankası başkanı beğendiremeyince son çare olarak Durmuş Yılmaz'ı önermişti. Daha önce Erdoğan'ın önerdiği tüm isimler Sezer tarafından "laik yaşam tarzını" benimsemediği gerekçesi ile geri çevrilmişti.
Durmuş Yılmaz şimdi İP'de siyaset yapıyor. Muhtemeldir ki seçimlerde milletvekili adayı olur.
Belki de "Akşener seçilirsem bakan yapar ekonomiyi emanet ederim" düşüncesiyle Durmuş Yılmaz'ı milletvekili adayı yapmayabilir. Yılmaz için nereden baksan sıkıntılı bir durum. Milletvekili seçilmesi daha yüksek ihtimal. Akşener'in cumhurbaşkanlığı yarışında ipi göğüslemesine pek ihtimal verilmese de "sıfır baraj ittifakı" sayesinde partisi milletvekili çıkaracak gibi. Yılmaz da garanti bir yerden aday olup vekilliği kazanabilir.
Ama ya Akşener onun gibi bir ekonomi kurmayını bakan yapmak isterse...
Bakanlık vekillikten daha kıymetli ancak düşük ihtimal... Pek muhtemel olmayan bakanlık için eldeki vekillik bırakılır mı?
Durmuş Yılmaz ekonomist değil mi, varsın o hesabı da kendisi yapsın.
Biz gelelim Sayın Yılmaz'ın dolar kuru açıklamalarına. Durmuş Yılmaz dolar kurunun hükümet tarafından bilinçli yükseltildiğini iddia ediyor. Hükümet seçmeni dolar kurunun yükselmesi üzerinden korkutuyormuş. Bize oy vermezseniz kur daha fazla yükselir, istikrar bozulur mesajı vererek seçmenin oyunu almaya çalışıyormuş.
Tam olarak şöyle demiş Durmuş Yılmaz;
"Bildiğiniz gibi 7 Haziran 2015 seçimleri ile Kasım 2015 seçimleri arasında ülkemizde terörde bir tırmanış oldu. Bu tırmanışın sonucunda ilgililer siyasetçiler dediler ki, 'Bunlar bize yarıyor bizim oyumuz artıyor' dediler.
Çünkü bu olaylarla topluma korku salındı ve bunun sonucunda insanlar 'İstikrar önemlidir' noktasına geldiler ve dolayısıyla oylar 'istikrar' etrafında konsolide edildi. Elimde bir kanıt yok, delil yok ama bugün de böyle bir şey görüyorum. Bana, insanların evleri arabaları krediyle alındığı için, bu düzen bozulursa elimizdekiler gider korkusu yayılarak kurda bu tip hareketler bilinçli olarak yapıyor gibi geliyor."
Durmuş Yılmaz'ın dolar kuru hakkındaki açıklamaları bir kez daha gösterdi ki Türkiye vesayetçi parlamentarizmden kurtularak çok büyük bir badire atlatmış.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek çok önemli bir atılım gerçekleştirmiş.
Düşünsenize, eski sistemde ülke yöneten bir başbakansınız.
Cumhurbaşkanının kaprisinden dolayı bulabildiğiniz merkez bankası başkanının dolar kuru hakkındaki görüşleri bunlar!
Elimde kanıt yok, delil yok diyor ama bu akla mantığa ve dahası ekonomi bilimin en temel ilkelerine aykırı iddiayı dillendiriyor. Ve bu kişi Sezer'in kaprisi ve vesayetçi parlamenter sistem yüzünden bu ülkede merkez bankası başkanlığı yaptı!
Yazık ki ne yazık!
Durmuş Yılmaz tabii ki İP'li olur, tabii ki eski sisteme dönüşü savunur!
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- İsmail Çağlar
- Neden Eski Sistemi İstiyorlar?
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