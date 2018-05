Kudüs yazısı

YAZAMADIĞIM yazılar var.

Hakkında kalem oynatamadığım konular. Kudüs bunların başında yer alıyor.

Müslümanlar'ın ilk kıblesine Yahudi'nin izniyle giriliyorsa,

Bu zulme itiraz eden sivillerin üzerine keskin nişancılar ateş açıyorsa,

Bir günde onlarcası şehit oluyorsa,

Tüm dünya bu vahşeti izlemekle yetiniyorsa,

Hayvandan aşağı varlıklar "Suçlu İsrail değil Filistinliler'dir" açıklaması yapıyorsa,

Zülüm, kötülük, cinayet, vahşet, zorbalık, barbarlık bu derece almış başını gidiyorsa bunun yazısı nasıl yazılır?



TARİHE NOT

Türkiye'nin Kudüs meselesinde elinden bir şey gelmediği görüşüne katılmıyorum. Türkiye bu konuda çok önemli ve sonuç alan hamleler yapmakta. Ancak vahşetin ve zulümüm büyüklüğü karşısında Türkiye'nin çabaları yeterli olmuyor.

Yine de şükür...

İsrail'in adını anmadan "yaşananları" kınayan bir kabile devletinin vatandaşı olmadığım için,

Gökdelende yaşamakla bedeviliğinden kurtulamayanların oluşturduğu bir toplumda yaşamadığım için,

Batılı efendilerini kızdırmamak için susmayı tercih eden tam bağımsızlaşamamış ülkelerde doğmadığım için şükür.

Evet, ülkemiz tek başına Kudüs sorununu çözemiyor ama susmak ve eli kolu bağlı oturmak zorunda da değil.



​GÜN OLUR, DEVRAN DÖNER İSRAİL YİNE KATİLDİR

Ne zulüm ilelebet kalıcıdır ne de adalet. Dünya devranı her daim döner.

Bir bakmışsın sağlam bildiğin kaleler birer birer yıkılmış, büyük devletler çökmüş, güçlüler zayıf, zayıflar güçsüz olmuş.

Kudüs Filistin'in başkenti olmuş.

Müslümanlar'ın ilk Kıblesi esaretten kurtulmuş. Bozguncular mübarek topraklardan sürülüp çıkartılmış.

Müslüman kanı dökmek o kadar da kolay bir şey olmaktan çıkmış.

Olur mu, olmaz mı bilinmez.

Ama şurası kesin;

İsrail her halükarda katildir;

İsrail zalimdir; İsrail fitnecidir; İsrail bozguncudur!