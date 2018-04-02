Size mi soracaktı?
Önce Cumhurbaşkanı'nın sözlerini bir hatırlayalım;
"Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da biliyorsunuz çok bağırdı o Geziciler.
İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık. Ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz." Bu sözlerden rahatsız olmuşlar. Cumhurbaşkanı neden böyle konuşuyormuş. Tepkisi neden sertmiş ve toplumu neden kutuplaştırıyormuş. Hatta birisi akıl da öğretiyor; çatlayın, patlayın yıktık demese de, siz itiraz ettiniz ama biz yıkıp daha güzelini yapacağız deseymiş Cumhurbaşkanı ne güzel olurmuş.
İyi de... Size mi soracaktı?
Nasıl konuşacağını birisine sorsa bile siz listenin sonunda gelirsiniz.
Neden? Çünkü hep yanıldınız ve başarısız oldunuz, siyasi tahminleriniz ve öngörüleriniz hiçbir zaman tutmadı. Erdoğan da sizin ona sözümona akıl verdiğiniz konularda sizin dediğinizin tam aksini yaptı ve başarılı oldu. Devamlı başarılı olan biri devamlı başarısız olan köşe kadılarından neden tavsiye alsın? Siz önce eline saz verip sahne yaptırdığınız terör sözcülerinin, 411 el kaosa kalktı manşetlerinin, ordu sınırı bir metre bile geçemez yazılarının, Gezi kalkışması güzellemelerinizin, cemaatle hesaplaşılsın ama medyasına dokunulmasın temennilerinizin, 17-25 Aralık sonrası FETÖ terör örgütü ilan edildiğinde FETÖ diye terör örgütü mü olur küçümsemelerinizin hesabını verin... Ondan sonra sizi ciddiye alıp dinleyen olursa Cumhurbaşkanı'na hitabet tavsiyesi verirsiniz!
PARALEL EVREN
Bazı bilim adamları bizim içerisinde yaşadığımız evrenin tek olmayabileceğini, birbiri ile bağlantılı başka evrenlerin de var olabileceğini düşünüyorlar. Eğlenceli bir fikir. Mesela paralel bir evrende Osmanlı'nın hala yıkılmamış olduğunu, AB D Başkanı Donald Trump'ın benzin istasyonunda pompacı olduğunu düşünün.
Türk siyasetinde de malum bir paralel devlet kavramı var.
FETÖ terör örgütü 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce böyle isimlendiriliyordu genelde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'paralel devlet yapılanması' diye bahsediyordu örgütten ve tanımlama siyasete hakim olmuştu.
Türk Siyasetinde bir de Meral Akşener var. Partisinin dün yapılan birinci 1. Olağanüstü Kurultay'ında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek '15 Temmuz'da uçaklarla kaçıp, güvende olduğunu anlayınca kahramanlık taslayan lider' demiş.
Bu cümleyi kurmak için iki paralelden birinde olmak lazım.
Ya paralel evrende yaşamak ya da paralel yapı mensubu olmak.
CEVABI BELLİ SORU
Akşener'in partisinin genel sekreteri Aytun Çıray Cumhurbaşkanlığı seçiminde genel başkanı Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüzde 5 farkla geçeceğini söylemiş. Paralel evrende 2+2 kaç ediyor acaba?
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- İsmail Çağlar
- Size mi soracaktı?
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