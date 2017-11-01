“Hallederiz Abi” Partisi

Defalarca denenmiş ve başarısız olmuş bir şeyi tekrar denemekte ısrar edenleri bir türlü anlayamadım. Olmamış, olmayacak, zorlamanın ne âlemi var?

Meral Akşener'in İYİ Parti'sinden bahsediyorum. Formül basit; herkese mavi boncuk dağıt. Atatürk'ten fazla Atatürkçü, milliyetçiden fazla milliyetçi, muhafazakardan fazla muhafazakar, FETÖ'cüden fazla FETÖ'cü, liberalden fazla liberal...

Hani "hallederiz abi" insanları vardır. Neden bahsetseniz, hangi müşkülü dillendirseniz "hallederiz abi" derler. Becersin becermesin, gücü yetsin yetmesin hiçbir şeyi halletmeyecekleri için her şeye "hallederiz abi" derler.

İYİ Parti işte bu "hallederiz abi" insanlarına benziyor. Ortada ne somut bir proje var ne de siyaset. Bol bol mavi boncuk, bol bol boş laf.

Aklıma Ahmet Kaya'nın Entel Maganda şarkısı geldi ister istemez;

Konuşurken solcusun Yaşarken karambolcusun Oportunizme bulaşmış Tipik bir orta yolcusun







ATA'YA SAYGI DALIŞI

İZMİR Çeşme'de balık adamlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ata'ya saygı dalışı gerçekleştirmişler. Dalışın hikayesi bir enteresan. Aynı balık adamlar yaklaşık 7-8 yıl önce Eşek Adası açıklarına bir Atatürk büstü indirmiş. Bu yıl da denizin dibine indirdikleri Atatürk büstüne bir dalış gerçekleştirmişler.

Denizin dibinde bir nevi ziyaret yeri, kutsal mekan oluşturmuşlar.

Nereden baksan garip bir kutlama ve anma biçimi. Lakin söylenecek çok söz yok. İnsan çeşit çeşit neticede.

Ama...

Denizin dibinde yosun bağlamış Atatürk büstüne dalıp asker selamı vermek de ne oluyor? Yeri gelince Atatürk'ün üniformasını çıkartıp siyaseti seçtiğini anlata anlata bitiremezken, asker selamı garip değil mi?

2017 yılında, askeri vesayetin ortadan kalktığı Türkiye'de kendine cumhuriyetçi diyen koca koca insanların zihinlerindeki askeri vesayetten kurtulamamaları üzerine düşünmemiz lazım.



İPEKYOLU'NUN KARŞISINA "FAŞİST DİKTATÖR"

CHP Parti sözcüsü Bülent Tezcan, Tekirdağ'da karşısında seçmenlerini görünce ipin ucunu kaçırmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Faşist Diktatör" demiş.

Tezcan bu kara sözleri sarfederken "faşist diktatör" olmakla suçladığı Erdoğan Azerbaycan'da Londra ile Pekin'i birbirine bağlayan Demir İpekyolu'nun açılışını gerçekleştiriyordu. Buyurun size devamlı CHP'nin kaybedip, AK Parti'nin kazanmasının bir nedeni.



CEVABI BELLİ SORU

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