Ulaş Özdemir

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam edebilmek için beraberliğin yeteceği bu maçta ligin formda takımlarından Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Her iki takım da rotasyona giderek sahaya çıktı. Trabzonspor'da bu sezon alışkın olduğumuz Oulai- Folcarelli merkez ikilisinin yerini bu kez Okay-Benjamin aldı. İlk kez denenen bu düzen olumsuz sonuçlarını sahaya yansıttı. Bordomavililer maça bu sezon defalarca gördüğümüz ve artık tesadüf diyemeyeceğimiz titiz çalışmanın ürünü olan duran top golüyle öne geçerek başladı.

DÖNEMEYEBİLİRDİ

Skoru alan Trabzonspor ilk yarıyı kontrollü kapattı. Top büyük ölçüde Başakşehir'deydi ancak maç, Trabzonspor'un istediği zeminde aktı. 40. dakikadan ikinci yarının 65. dakikasına kadar ise sahne tümüyle Başakşehir'indi. Trabzonspor oyundan büyük ölçüde düştü. Özellikle Okay ve Nwakaeme fiziksel olarak eriyen isimler oldu. Tam bu sırada Fatih Tekke, Oulai, Zubkov ve Onuachu üçlüsünü sahaya sürdü. Başakşehir öne geçen golünü tam o anda buldu. Sıradan bir takım, bu noktadan dönemeyebilirdi. Trabzonspor'un as isimleri ise maçı çevirmeyi bildi. Bordo-mavililer, bu sezon geriye düştüğü pek çok karşılaşmada bize güçlü bir reaksiyon sergileme alışkanlığı kazandırmıştı. Bu maç da o uzun listenin yeni bir halkası oldu. Alanyaspor mağlubiyetiyle çıkılan Türkiye Kupası yolculuğu çeyrek final biletiyle devam ediyor.