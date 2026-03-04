SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Düştü kalktı!
Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tüm Yazıları

Düştü kalktı!

Eklenme Tarihi 4 Mart 2026

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam edebilmek için beraberliğin yeteceği bu maçta ligin formda takımlarından Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Her iki takım da rotasyona giderek sahaya çıktı. Trabzonspor'da bu sezon alışkın olduğumuz Oulai- Folcarelli merkez ikilisinin yerini bu kez Okay-Benjamin aldı. İlk kez denenen bu düzen olumsuz sonuçlarını sahaya yansıttı. Bordomavililer maça bu sezon defalarca gördüğümüz ve artık tesadüf diyemeyeceğimiz titiz çalışmanın ürünü olan duran top golüyle öne geçerek başladı.

DÖNEMEYEBİLİRDİ
Skoru alan Trabzonspor ilk yarıyı kontrollü kapattı. Top büyük ölçüde Başakşehir'deydi ancak maç, Trabzonspor'un istediği zeminde aktı. 40. dakikadan ikinci yarının 65. dakikasına kadar ise sahne tümüyle Başakşehir'indi. Trabzonspor oyundan büyük ölçüde düştü. Özellikle Okay ve Nwakaeme fiziksel olarak eriyen isimler oldu. Tam bu sırada Fatih Tekke, Oulai, Zubkov ve Onuachu üçlüsünü sahaya sürdü. Başakşehir öne geçen golünü tam o anda buldu. Sıradan bir takım, bu noktadan dönemeyebilirdi. Trabzonspor'un as isimleri ise maçı çevirmeyi bildi. Bordo-mavililer, bu sezon geriye düştüğü pek çok karşılaşmada bize güçlü bir reaksiyon sergileme alışkanlığı kazandırmıştı. Bu maç da o uzun listenin yeni bir halkası oldu. Alanyaspor mağlubiyetiyle çıkılan Türkiye Kupası yolculuğu çeyrek final biletiyle devam ediyor.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Sessiz reaksiyon 28 Şubat 2026, Cumartesi Zeminden galibiyete 23 Şubat 2026, Pazartesi Karbon goller 15 Şubat 2026, Pazar Tekke-Ball 08 Şubat 2026, Pazar
Emekliye yüzde 7.95 enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK’ten geldi! SSK BAĞ-KUR’luya temmuz maaş hesabı
Emekliye yüzde 7.95 enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞ-KUR'luya temmuz maaş hesabı
Kuveyt’te düşen ABD uçağı pilotunun teslim alınma anları!
Kuveyt'te düşen ABD uçağı pilotunun teslim alınma anları!
Galatasaray’a rekor transfer geliri! 200 milyon euroluk çılgın plan
Galatasaray'da 200 milyon euroluk çılgın plan
Kuveyt’te ikonik fotoğraf: Düşen Amerikan pilotu böyle teslim alındı
Kuveyt’te ikonik fotoğraf
Serdar Ortaç ile İlknur Soydaş buluştu! 30 yıl sonra Karabiberim itirafı: Neyimi beğenmedi?
Serdar Ortaç ile İlknur Soydaş buluştu!