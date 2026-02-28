Ulaş Özdemir

FATİH Tekke'nin maça başlangıç tercihi kâğıt üzerinde üç stoper gibi görünse de bu klasik bir üçlü savunma yerleşimi değildi. Daha çok hibrit bir geçiş planı vardı.

Yani 4-4-2 oynarsınız savunma dörtlüdür, 3-5-2 oynarsınız yerleşim üçlü sistem üzerinden şekillenir, 4-3-3'te yapı sabittir. Hibrit düzende de diziliş başka savunma yerleşimi başka hücum kurgusu başkadır. Bu öyle bir sistem ki kâğıt üzerindeki başlangıç formasyonu ile oyun içindeki organizasyonu tam tarif etmez.Sistemin uygulanması zordur ve oyuncu profilleri de önemlidir.

Çok fazla tekrar ve disiplin gerektirir. Hem Gaziantep hem de Karagümrük maçının ilk yarılarında maalesef bu sistemin sıkıntısını yaşadı Trabzonspor. İlk yarı boyunca Trabzonspor'un dar alan üretkenliği sınırlı kaldı. Saf bir kanat oyuncusunun eksikliği rakip set savunmasını genişletmeyi zorlaştırdı. Oyun merkezde sıkıştı.

İkinci yarı ise bambaşka bir hikâye sunuldu. Fatih Tekke'nin devre arası müdahaleleriyle bordo mavililer sahaya daha yüksek enerjiyle çıktı.

Trabzonspor'un sezon boyunca en istikrarlı kozu olan duran toplar sahnedeydi. Ön direkte aşırılan, arka direkte tamamlanan iki köşe vuruşu çalışılmış bir organizasyonun neticesiydi. Zubkov'un oyuna girişi ise büyük bir fark yarattı. Gerçek bir kanat oyuncusunun varlığı oyunun genişliğini değiştirdi ve merkezi de rahatlattı. İlk yarıdaki tutukluk yerini daha akışkan bir oyuna bıraktı.

Sonuç itibariyle oyun hâlâ gelişim istiyor. Set hücumunda çeşitlilik artmalı ve savunma konsantrasyonu da süreklilik kazanmalı. Ancak ikinci yarıda verilen reaksiyon sezonun kırılma anlarından birinde karakter ortaya koyulduğunu gösterdi.