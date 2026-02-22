Trabzonspor yeni galibiyet serisi için deplasmanda

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak. Saat 16.00'da start alacak mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek. Bordo-Mavililer zorlu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.Teknik direktör Fatih Tekke'ningeçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile iç sahada oynanan maçta alınan mağlubiyetin yaralarını sarmak için çıkacakları maçta oyuncularından daha agresif ve tempolu bir oyun beklediği öğrenildi. Sakatlığı sebebiyle Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Zubkov, son antrenmanda baldırında yeniden ağrı hissedince maç kadrosunda yer almadı.Ukraynalı kanat oyuncusunun yerine Augusto görev yapacak.

UMUT ÇABUK ALIŞTI

Trabzonspor'un yeni transferi Umut Nayir, kısa süre içerisinde takıma adapte oldu. Henüz Trabzonspor formasıyla gol atamayan Umut Nayir'in, Gaziantep FK ile oynanacak olan maçta ilk golünü atmak için oldukça istekli olduğuöğrenildi. atih Tekke'nin oyun anlayışını da kısa sürede uyum sağlayan Umut'un takım içerisindeki ağabey rolünü de üstlendiği de belirtildi.

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Thomas Meuniertransfer sürecinde yaşanan hukuki anlaşmazlıkla ilgili açıklama yaptı. Belçikalı futbolcu, transferi sırasında sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullandığını, ancak yönetimin bu süreçte kendisini mahkemeye verdiğini ifade etti. Kulübün, bu maddenin kullanımında haklarının aşıldığını düşündüğünü belirten tecrübeli oyuncu, FIFA'nın Trabzonspor'un şikayetini reddettiğini duyurdu.

Haber:Yunus Emre Sel