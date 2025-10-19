Ulaş Özdemir

SON DAKİKA
Momentum!

Eklenme Tarihi 19 Ekim 2025

Milli ara sonrası Trabzonspor ligin en zorlu deplasmanlarından birine çıktı. Rizespor için sezonun en özel en motive edici maçı her zaman iç sahadaki Trabzonspor karşılaşmasıdır. Buna rağmen Trabzonspor maça olağanüstü bir özgüven ve kontrolle başladı. Artık Fatih Tekke'nin oyununa ait izleri net biçimde görebiliyoruz. 2-0'a kadar Trabzonspor'un oyunu neredeyse kusursuzdu. Ancak 27. dakikada yapılan basit bir hata her şeyi değiştirdi. Rizespor'un golü, maçın momentumunu tamamen tersine çevirdi.

O andan itibaren nefes aldırmadılar Trabzonspor'a. İlk yarının son 20 dakikası boyunca bordo-mavililer orta sahayı bile geçmekte zorlandı. Rize'nin baskısı oyunu tek yöne çevirdi. İkinci yarı da bu baskının gölgesinde başladı. Rizespor topa daha fazla sahip oldu, oyunun yönünü belirledi. Trabzonspor sezon başından beri zaman zaman inişli çıkışlı dakikalar oynamıştı ancak aynı anda bu kadar çok oyuncunun bireysel olarak kötü performans gösterdiği bir maç pek hatırlanmıyor.

Fatih Tekke değişikliklerle oyunun akışını değiştirmeye çalıştı lakin bu kez olmadı. Bu maç Trabzonspor'un önündeki temel sorunu yeniden gösterdi. İlk 30'da kusursuz oynayan bir takım, son 60'ta kendi kimliğini unuttu. Rakip momentumu eline aldığında, Trabzonspor'un buna cevap verebilecek planı ve zihinsel dirence ihtiyacı var. Çünkü büyük takım, yalnızca iyi başladığı maçı değil momentumu kaybettiği anları da yönetebilen takımdır.

