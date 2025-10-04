PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Arayış

Arayış

Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 4 Ekim 2025

Fatih Tekke sezon başından bu yana sahaya sürdüğü ilk 11'lerde genellikle dört hücum karakterli oyuncuya yer vermişti. Ancak bu kez Kayserispor karşısında ilk kez üç orta saha ve üç hücumcu tercihi yaptı. Bu durum Fatih hocanın hâlâ takımın ideal dizilişini ve oyuncu rollerini tam anlamıyla netleştiremediğinin güçlü bir göstergesi.

Savunma yerleşimi ve geçiş anlarındaki zafiyetler dikkat çekiciydi. Bu nedenle hocanın arayışının sürmesi şaşırtıcı değil. Nitekim Kayseri maçında Zubkov'un sakatlanmasının ardından tribünlerde herkesin beklentisi Olaigbe, Visca veya Muçi'nin oyuna dahil olması yönündeydi. Ancak Tekke Mustafa'yı kanada çekerek farklı bir tercihe gitti. Bu hamle de arayışın başka bir yansımasıydı.

Maçın ilk yarısında Trabzonspor'un savunma performansı oldukça zayıftı. Taktiksel uyumun tam oturmamış olması bir yana, takımın maça girişinde belirgin bir enerji eksikliği göze çarptı. Ne o karakteristik coşku vardı ne de iç saha maçlarına özgü baskılı atmosfer.
Yine de Trabzonspor pozisyonlar buldu. Fakat Kayserispor kalibresindeki bir takıma karşı özellikle evinde bu kadar fazla fırsat verilmesi ciddi bir uyarı niteliğindeydi. İkinci yarıya ise Trabzonspor adeta fırtına gibi başladı.

Olması gereken de buydu. O coşkulu tempolu giriş sadece 15 dakikada maçın düğümünü çözdü. Takım bu bölümde hem hücum çeşitliliği hem de ön alan baskısı anlamında sezonun en iyi sekanslarından birini oynadı. Şimdi milli ara başlıyor. Bu süreç, Tekke'nin arayışlarını sürdürmesi ve takımın oyun kimliğini netleştirmesi açısından önemli bir fırsat olacak. Son iki maçta alınan altı puan takımın özgüvenini yeniden yukarı taşıdı. Milli aradan sonra bu yükselişin devam etmesi en büyük temennimiz.

Ancak bunun için artık "arayış"tan "yerleşik düzene" geçişin vakti geldi.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Beyhude çaba 21 Eylül 2025, Pazar Koku! 15 Eylül 2025, Pazartesi Orta saha orta saha!.. 01 Eylül 2025, Pazartesi 1-0 imtihanı 25 Ağustos 2025, Pazartesi
Aşk ve Gözyaşı’nın Yeliz’i Şenay Gürler’in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Hem Türkiye’de hem dünyada tanınıyor...
Aşk ve Gözyaşı’nın Yeliz’i Şenay Gürler’in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Hem Türkiye'de hem dünyada tanınıyor...
Meram’da korkunç kaza kamerada!
Meram'da korkunç kaza kamerada!
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş’ın ilk 11’leri netleşti
Derbinin ilk 11'leri netleşti
Fırtına ilklerle galip! Trabzonspor - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Fırtına ilklerle galip!
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
Robbie'ye kapılar kapansın!