PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 1-0 imtihanı

1-0 imtihanı

Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 25 Ağustos 2025

Trabzonspor lige savunmada oldukça oturmuş bir görüntüyle, hücumda ise üretkenlik açısından zorlanan bir kimlikle başladı.
Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısında savunmada neredeyse kusursuz bir performans sergileyen bordo-mavililer, hücumda da zaman zaman baskılı oyunuyla istediğini aldı. Ancak ikinci yarıda dengeler değişti.
Bunun iki temel sebebi vardı: İlk olarak, oyunda oldukça etkili bir görüntü veren Folcarelli'nin yerine Mendy'nin girmesi; ikinci olarak ise Antalyaspor'un orta sahadaki en yaratıcı ismi Kaluzinski'nin oyuna dahil olması.

FİZİKSEL YETERSİZLİK
Bu iki hamleyle oyun, Antalyaspor'un istediği şekilde oynanmaya başladı. Trabzonspor bugünlerde en büyük sınavını "1-0'ı bulabilmek" üzerine veriyor. Çünkü özellikle hücumda istediği anlarda pozisyon üretmekte zorlanıyor. Zubkov ve Onuachu'nun fiziksel olarak henüz yeterli seviyeye ulaşamamış olması bunda büyük etken.
Orta alandaki bağlantı eksikliğini ise artık tekrar etmeye gerek yok; herkesin sabırla beklediği, merkezde oyunu yönlendirecek "o" oyuncu hâlâ takıma katılmadı.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Batagov bize oyun kur 19 Ağustos 2025, Salı Kritik yerler 12 Ağustos 2025, Salı Yetmedi 15 Mayıs 2025, Perşembe Rotasyonun gölgesi 11 Mayıs 2025, Pazar
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Rüyada dolunay görmek ne anlama gelir, hayırlı mı? Rüyada meteor yağmuru görmek ne demek?
Rüyada dolunay görmek ne demek?
Rüyada evin sallanması hayırlı mıdır? Rüyada deprem görmek ne anlama gelir?
Rüyada deprem görmek ne anlama gelir?
Rüyada orman görmek ne demek? Rüyada ormana gitmek ne anlama gelir?
Rüyada orman görmek ne demek?
Rüyada valiz hazırladığını görmek ne anlama gelir? Rüyada valiz taşımak, toplamak, kaybetmek anlamı ve yorumu nedir?
Rüyada valiz hazırladığını görmek ne anlama gelir?