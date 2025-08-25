Ulaş Özdemir

Trabzonspor lige savunmada oldukça oturmuş bir görüntüyle, hücumda ise üretkenlik açısından zorlanan bir kimlikle başladı.

Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısında savunmada neredeyse kusursuz bir performans sergileyen bordo-mavililer, hücumda da zaman zaman baskılı oyunuyla istediğini aldı. Ancak ikinci yarıda dengeler değişti.

Bunun iki temel sebebi vardı: İlk olarak, oyunda oldukça etkili bir görüntü veren Folcarelli'nin yerine Mendy'nin girmesi; ikinci olarak ise Antalyaspor'un orta sahadaki en yaratıcı ismi Kaluzinski'nin oyuna dahil olması.



FİZİKSEL YETERSİZLİK

Bu iki hamleyle oyun, Antalyaspor'un istediği şekilde oynanmaya başladı. Trabzonspor bugünlerde en büyük sınavını "1-0'ı bulabilmek" üzerine veriyor. Çünkü özellikle hücumda istediği anlarda pozisyon üretmekte zorlanıyor. Zubkov ve Onuachu'nun fiziksel olarak henüz yeterli seviyeye ulaşamamış olması bunda büyük etken.

Orta alandaki bağlantı eksikliğini ise artık tekrar etmeye gerek yok; herkesin sabırla beklediği, merkezde oyunu yönlendirecek "o" oyuncu hâlâ takıma katılmadı.