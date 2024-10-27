Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR Göztepe karşısında aldığı mağlubiyetle hem oyun kurgusunda hem de oyuncu kadrosunda önemli eksiklikler olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sezon başında yapılan transferlerin mühendislik hatası gibi görünmesi, bu durumun en büyük sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut kadronun kurulumu, önceki hocanın felsefesiyle uyumlu bir oyun planı oluşturmayı zorlaştırıyor. Ancak yeni bir sistemle oyun oynamak, alışkanlıkları yıkmak zaman alıyor. Hemen sonuç almak beklenemez, ama bu kadar da değil.

İlk yarıdaki istatistikler bir felaket; ayıptır! Trabzonspor'un sahaya yansıttığı oyun, özellikle ilk yarıda organize olmaktan uzak ve sistemsiz bir görüntü sergiledi. Orta saha ile hücum hattı arasındaki bağlantıların kurulamaması, takımın hücumda etkisiz kalmasına yol açtı. Oyun kurulumundaki aksaklıklar, Trabzonspor'un ileriye yönelik planını zayıflatırken, rakip baskısı karşısında direnç göstermekte zorlandı. Bu eksiklikler, takımın hem oyunu kontrol etmesini engelliyor hem de hücumda tehlikeli pozisyonlar yaratmasına ket vuruyor. Mevcut kadro, hem orta sahada oyun kurma görevini üstlenebilecek hem de baskıya direnç gösterip topu ileri taşıyabilecek oyuncu eksiklikleri barındırıyor. Kanat ve savunma bölgelerinde de benzer sorunlar mevcut. Takım, hücumda üretken olamıyor ve kanat oyuncularının savunmaya ve hücuma katkı sağlayacak bir performans sergileyememesi, Trabzonspor'u dengeli bir oyun oynamaktan alıkoyuyor.

Bu eksiklikler giderilmediği takdirde, Trabzonspor'un daha zorlu rakipler karşısında ciddi sıkıntılar yaşaması kaçınılmaz hale gelebilir. Bu oyun yapısıyla Trabzonspor, sezon ilerledikçe puan kayıpları ve oyun disiplininde kopmalar yaşayabilir. Hem ofansif hem de defansif anlamda eksikliklerin giderilmemesi durumunda, takımın istikrarsız bir performans sergilemesi olasıdır. Mevcut durum, mizah konusuna da dönüşebilir;

"Böyle bir oyunu nasıl ciddiye alalım?" sorusu akıllarda dolaşabilir.

Trabzonspor'un mevcut oyun planını yeniden gözden geçirmesi ve kadrosunu güçlendirmesi, daha dengeli ve organize bir oyun ortaya koyabilmesi için büyük önem taşıyor.