Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR'UN, mevcut yapısal sorunları belirgin şekilde devam ediyor. Orta saha, hem dinamizm hem de oyun kurulumunda eksiklikler yaşıyor. Hücumda etkili olabilmek adına daha hareketli, tempoyu artırabilecek ve aynı zamanda savunmaya da katkı yapabilecek orta saha oyuncularına ihtiyaç var. Kanatlar, hücumu genişleten ve çizgiyi kullanarak rakip savunmaları açabilecek oyuncular gerektiriyor.

Stoper hattı ise savunma organizasyonunu daha iyi yönetecek, bire birde güçlü ve oyun kurucu bir savunmacıyla desteklenmeli. Bu üç bölgeye yapılacak stratejik transferler, takımın oyun kimliğini daha sağlam zemine oturtabilir.



PAS TRAFİĞİ ŞART

Bakınız orta saha bu oyunun kalbinde yer alır, ancak Trabzonspor'un merkezdeki temposuz yapısı, hücumların etkinliğini azaltıyor. Eğer orta saha oyunu yönlendiremezse, kenar oyuncularını devreye sokarak oyun genişliğini kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Mevcut durumda, takım özellikle kanatları aktif hale getirmeye çalışıyor. Muhammed Cham'ın eski takımlarında dikine oyun kurucu olarak görev aldığını ve pas bağlantılarına katkı yaptığını görüyoruz. Ancak Trabzonspor'un dinamik bir orta saha arayışına cevap olabilmesi için fiziksel adaptasyon ve tempoyu yükseltme anlamında zamana ihtiyacı var. Banza ise bitirici özellikleriyle dikkat çeken bir forvet. Fakat Banza, sadece takımın ona yaratacağı fırsatlar dahilinde etkili olabilir. Bu yüzden, hücum organizasyonlarında onu pozisyona sokacak pas trafiği kurulmalı. Dikine oyuna geçişin hızlanması Banza'yı daha fazla pozisyona sokacak sistem sağlayabilir.