Ulaş Özdemir

GALATASARAY, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum.

Gerek katıldığım programlarda, gerek yazdığım yazılarda Trabzonspor'un Avrupa'da başarıya hasret olduğunu artık buna bir son verilmesi gerektiğini defaatle dile getirdim.



GELECEK İÇİN ÖNEMLİYDİ

Ama malesef Trabzonspor kulübünün saha kenarındaki aktörleri bunu yerine getiremedi.

Bu maç Trabzonspor'un geleceği açısından, maddi ve manevi katacakları bakımından çok önemliydi.



TAKIMA ŞOK LAZIM

Saha içindeki sorunlar, bunları yazmaya, konuşmaya kalksam katıldığım programlar da yetmez, yazdığım paragraflar da.

Trabzonspor'a bir şok lazım.

Sezonun böyle gitmeyeceği çok aşikar. Bu şokun ne olacağına Trabzonspor yönetimi karar verecek.

Trabzonspor itibarını, ahengini, coşkusunu kaybediyor. Bu artık son bulmalı.

"Bu şokun ne olacağına Trabzonspor yönetimi karar verecek.

Trabzonspor itibarını, ahengini, coşkusunu kaybediyor."

