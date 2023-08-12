Ulaş Özdemir

YENİ sezonun tüm hayırlı olmasını dileyerek başlayalım. Sezonun ilk maçı, çiçeği burnunda sponsoru Papara'nın adını taşıyan stadyumunda neredeyse kapalı gişe oynanan karşılaşmada ilk galibiyet… Bordo Mavililer yeni yönetim ve teknik heyetiyle bir yola girdi. Bu yolda elbette iniş çıkışlar olacaktır. Geçtiğimiz sezondan kalan yüklü kontratlardan çıkma ve hocanın kafasındaki ideal oyuncuları takıma kazandırma gayreti.

Süreç kolay değil ve bunun için Trabzonspor'un en az iki transfer dönemine daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Takımın istediklerinden, sahaya yansıtmaya çalıştıklarından memnunum fakat bazı eksikler mevcut kadroyla çalışarak değil transferle çözülür. Bu nedenle orta saha, kanat ve forvet transferinin kesinlikle yapılması gerekiyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük harcamalar ve iddalı transferler tabi ki gelmeyecektir ama hem yarışın içerisinde kalabilmek hem de Avrupa potası için Trabzonspor eksiklerini tamamlamak zorunda. Trabzonspor'un özellikle ilk 15 dakika hazırlık maçlarında gördüğümüz başarılı bir önde presle başladı ve bunu pozisyona da döktü.

Nitekim skoru aldıktan sonra iş biraz top yaparak çıkmaya gelince Trabzonspor'un defoları ortaya çıkmaya başladı.

Kourbelis-Ömür-Bakasetas ideal bir 3'lü değil. Bjelica da o defoları kapatmak için Bakasetas ve Ömür'ün çok hareketli olmasını istedi. Ama rol çakışmalarını gördük. İyi yönleri ise Bakasetas'ın da Ömür'ün de hem rakip ceza sahasına girişlerini hem kendi defansına yardım sıklığını artırdıklarını da gördük. Lakin bunu söylemekten dilimde tüy bitti!

Merkeze oyun kurucu ve o alanı savunabilecek elit seviyede bir oyuncu şart. Kourbelis'i beğendim, yanına gelecek bir partner onun da seviyesini yukarı çıkaracaktır. Rotasyon konusuna gelirsek… Mevcut kadrosuyla Trabzonspor sadece A planını uygulayabilir. Yedekten getirebileceği oyuncu sayısı çok az. Bu da bir B planı olmamasına yol açıyor.

A planı tutmadığı zaman bile bunu iyileştirebilmek pek mümkün değil.

En başta belirttim. Süreç zor. Yabancı sayısı fazla. Djaniny ve Koita'dan çıkmadan transfer olmayacak. Bir tarafta ekonomiyi bir tarafta sahayı düzeltmek sabır istiyor, anlıyorum.

Bunu yönetmek kolay da değil. Ama transfer yaparken 'net oyuncu'ya gidilmeli ki B planı da güçlendirilsin.