SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir A planından B planına…
Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

12 Ağustos 2023, Cumartesi

A planından B planına…

YENİ sezonun tüm hayırlı olmasını dileyerek başlayalım. Sezonun ilk maçı, çiçeği burnunda sponsoru Papara'nın adını taşıyan stadyumunda neredeyse kapalı gişe oynanan karşılaşmada ilk galibiyet… Bordo Mavililer yeni yönetim ve teknik heyetiyle bir yola girdi. Bu yolda elbette iniş çıkışlar olacaktır. Geçtiğimiz sezondan kalan yüklü kontratlardan çıkma ve hocanın kafasındaki ideal oyuncuları takıma kazandırma gayreti.
Süreç kolay değil ve bunun için Trabzonspor'un en az iki transfer dönemine daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Takımın istediklerinden, sahaya yansıtmaya çalıştıklarından memnunum fakat bazı eksikler mevcut kadroyla çalışarak değil transferle çözülür. Bu nedenle orta saha, kanat ve forvet transferinin kesinlikle yapılması gerekiyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük harcamalar ve iddalı transferler tabi ki gelmeyecektir ama hem yarışın içerisinde kalabilmek hem de Avrupa potası için Trabzonspor eksiklerini tamamlamak zorunda. Trabzonspor'un özellikle ilk 15 dakika hazırlık maçlarında gördüğümüz başarılı bir önde presle başladı ve bunu pozisyona da döktü.
Nitekim skoru aldıktan sonra iş biraz top yaparak çıkmaya gelince Trabzonspor'un defoları ortaya çıkmaya başladı.
Kourbelis-Ömür-Bakasetas ideal bir 3'lü değil. Bjelica da o defoları kapatmak için Bakasetas ve Ömür'ün çok hareketli olmasını istedi. Ama rol çakışmalarını gördük. İyi yönleri ise Bakasetas'ın da Ömür'ün de hem rakip ceza sahasına girişlerini hem kendi defansına yardım sıklığını artırdıklarını da gördük. Lakin bunu söylemekten dilimde tüy bitti!
Merkeze oyun kurucu ve o alanı savunabilecek elit seviyede bir oyuncu şart. Kourbelis'i beğendim, yanına gelecek bir partner onun da seviyesini yukarı çıkaracaktır. Rotasyon konusuna gelirsek… Mevcut kadrosuyla Trabzonspor sadece A planını uygulayabilir. Yedekten getirebileceği oyuncu sayısı çok az. Bu da bir B planı olmamasına yol açıyor.
A planı tutmadığı zaman bile bunu iyileştirebilmek pek mümkün değil.
En başta belirttim. Süreç zor. Yabancı sayısı fazla. Djaniny ve Koita'dan çıkmadan transfer olmayacak. Bir tarafta ekonomiyi bir tarafta sahayı düzeltmek sabır istiyor, anlıyorum.
Bunu yönetmek kolay da değil. Ama transfer yaparken 'net oyuncu'ya gidilmeli ki B planı da güçlendirilsin.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bir sezonun sonu 07 Haziran 2023, Çarşamba Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan Uğurcan Çakır ile ilgili iddialara son noktayı koydu! "20 Milyon Euro’ya bile..." 06 Haziran 2023, Salı Grande’ye veda…. 04 Haziran 2023, Pazar Sorun yaratan değil, sorun çözen 23 Mayıs 2023, Salı
DGS TABAN PUANLARI, SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI PDF LİSTESİ 2023! DGS kılavuzu ile 4 yıllık lisans geçiş bölümleri ve özel koşullar...
DGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2023!
41 yaşındaki Gökçe Bahadır’ın yatakta verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu! İlk yorum Filiz Akın’dan: “Gittiğin yer...”
İddialı poz ilk yorum Filiz Akın'dan!
DGS PUAN HESAPLAMA 2023! DGS puan hesaplama nasıl yapılır? DGS’de kaç net kaç puan getirir?
DGS PUAN HESAPLAMA 2023!
11 AĞUSTOS 2023 ATAMA KARARLARI FULL LİSTE RESMİ GAZETE! İŞKUR, AFAD, SGK, Devlet Tiyatroları...
11 AĞUSTOS 2023 ATAMA KARARLARI FULL LİSTE RESMİ GAZETE!
Atamalar Resmi Gazete’de: Türkiye’nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat’ın yeni görevi belli oldu
Yeni görevi belli oldu
SON DAKİKA