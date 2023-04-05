Hedeflere veda!

ÖNCE Avrupa… Sonra lig… Şimdi de Türkiye Kupası… Üç kulvarda 'hedef' koyan Trabzonspor, üç kulvara da veda etti. Artık yok, bitti her şey!

Geçen sezon şampiyon olmuş bir takımın bu hale gelmesindeki sebep neydi peki?

Hatırlayın, yazmıştık.



'BAŞARIYI YÖNETEMEMEK!'

Eğer siz şampiyon kadroya 13 yeni transfer yaptırtır ve o kadroya oyun kuramazsanız, yarışamazsınız. Bu durum oyuncu probleminden daha çok oyun problemi olarak karşımıza çıktı.

Abdullah Avcı'nın geçen sezonun son 8 haftasından ayrıldığı güne kadar yaşattığı sorun, Orhan Ak ile de devam etti. Nedeni, aynı kurguyu deneyerek farklı sonuçlar almaya çalışmaktı! Hoca kararı bir tercihtir.

Yeni yönetim bu tercihi Orhan Ak'tan yana kullanarak 'yola devam' kararı verdi.

Ancak saha, yönetimleri desteklemez ise, süreç her zaman sancılı olur. Trabzonspor'un önünde ciddi sorunlar var.

Bunlar aşılır elbette ama öncelikle bir iradenin ve aklın ortaya konulması gerekiyor. En büyük sorun şu!

Trabzonspor gelecek sezonu bugünden planlamaya başlamalı!

Peki ama kiminle?



"Eğer siz şampiyon kadroya 13 yeni transfer yaptırtır ve o kadroya oyun kuramazsanız, yarışamazsınız.Üç kupa da elden gitti..."