ÖNCE Trabzonspor'un saha içi sorunlarından başlayalım!
Trabzonspor dün akşam 4 stoperle sahadaydı. Eren cezalı olduğu için sol bekte stoper Denswill, yerli kuralından dolayı sağ bekte stoper Hüseyin Türkmen. Sağ önde devşirme kanat Abdülkadir Ömür.
PLANSIZ KADRO
İkinci yarı Ömür'ün yerine orijinal kanat Yusuf Erdoğan. Konya, Yusuf'a atılacak topları hiç önemsemedi ve o alanı neredeyse boş bıraktı. Neden mi? Nedenini Yusuf'un oyunu izah ediyordu zaten… Abdullah Avcı bu durumu fark edince ki bana göre geç de kaldı Denswill'i dışarı aldı Yusuf Erdoğan'ı sol beke çekti, yine devşirme kanat Djaniny sağ önde görev aldı.
Kısacası, orijinal mevkisinde oynayan kaleci hariç 7 oyuncu vardı. Abdullah Avcı'lı Trabzonspor'da ilk kez bu sezon böylesine plansız bir kadro oluşturuldu.
Ve bu durum hem oyun hem de oyuncu profilleri olarak ciddi sorunlar yaratırken, maliyet açısından da Bordo Mavililerin kasasını hayli zorlayacak gibi duruyor.
OYUN DEVAMLILIĞI YOK!
Gelelim ikinci konuya!
Geçen yazıda ne yazmıştık, parça parça hatırlayalım: "Futbolda oyun sürdürülebilir hale geldiğinde başarılı oluyorsunuz." Trabzonspor ilk 45'te ikinci golü bulana kadar gayet iyi bir organizasyonla sahadaydı sonra nedense o bilindik 'yürüme' moduna çekildi. Yani 30 dakikalık bir oyundan bahsedebiliriz.
Bunun dışında Trabzonspor'un saha içi sorunları, başta "üretememek" olmak üzere devam ediyor!
Trabzonspor sonraki maçlara da oyun devamlılığı sağladığında sorunlarını çözecektir. Bordo Mavililerin bir oyun devamlılığı yok. Bir oyun kültürü de yok. Kazanmayı isteyen üç oyuncuyla (Gbamin, Bakasetas ve Trezeguet) 90 dakika futbolu domine edemezsiniz.
GOL GEÇERSİZ KART KIRMIZI
Son konumuz. Türk hakemlerinin birçoğu futbol oyun kurallarını bilmiyor.
Zaten sahada bu sınavı veremeyen Zorbay Küçük vardı. Konyaspor'un ikinci golü, Konyalı oyuncunun baldırından yukarı doğru şişen top, aynı oyuncunun açık olan sol eline temas ediyor.
Haken görmesine (önü açık) rağmen iptal edemedi VAR inceledi, VAR da golü geçerli saydı. Soru şu! Yukarıya doğru şişen top nasıl oluyor da kaleye 3-4 metre mesafede kaleye doğru yön değiştiriyor.
Dakika 87'de penaltı iptali doğru ancak kartın rengi sarı değil kırmızı olmalıydı. Bu karta VAR müdahale etmeliydi.
Kuralları bilmiyorlar!
ÖNCE Trabzonspor'un saha içi sorunlarından başlayalım!
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