Kasım başladı

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın "Kasım'ı bekleyin" ifadesini ne şekilde anlamımız gerektiğini, kendisi, detaylı bir şekilde anlattı önceki gün.

Dünya Kupası arasında daha tempolu ve oyun olarak daha güçlü Trabzonspor için çalışacaklarını belirtirken aslında, bugüne kadar oyuna ve oyuncu profillerine yönelik eleştirileri de üzerine aldı.

Trabzonspor sezon başından bu yana dalgalı bir oyun ortaya koyuyor. Örneğin Monaco ve Beşiktaş maçlarındaki organizasyonu ne kadar doğru ise Sivas maçındaki organizasyonu kazanmasına rağmen o kadar kötüydü.

Dün akşam ise özellikle ilk 45'de muazzam bir oyun ortaya koydu Trabzonspor. Hem savunmayı hem de hücumu çok doğru uyguladı. Rakibin geçişlerine -ki bunu grupta yapan en iyi takımlardan bir tanesiydi- müsaade etmedi. Avcı'nın Yusuf tercihi, etrafının Bakasetas, Trezeguet ve Ömür ile donatılmasıyla anlamlı hale gelmişti.

Futbolda oyun sürdürülebilir hale dönüştüğünde başarılı oluyorsunuz. Trabzonspor bunu gerçekleştirdiği anda yani sonraki maçlara da oyun devamlılığı sağladığında sorunlarını ortadan kaldıracaktır. Bu yüzden Konya ve Ankaragücü maçları Dünya Kupası öncesinde hepimize daha doğru yorum yapmamızı sağlayacaktır.

Sonrasına ara bittikten sonra bakacağız.

Trabzonspor dalgalı bir dönem geçirse de hem ligde yarışın içerisinde hem Avrupa'da bizi gururlandıran galibiyetiyle yoluna devam ediyor. Teşekkürler Trabzonspor…