TRABZONSPOR camiasıyla maça çok iyi hazırlandı. Teknik Direktör Abdullah Avcı da farklı bir kadroyla çıktı sahaya. Bartra ve Denswill'i stoper tandemine, Dorukhan ve Siopis'i çift pivot, Trezeguet yerine de Djaniny'i tercih etti. Kopenhag'ın merkezi kapatacağı planına göre Avcı bekleri kanat, kanat oyuncularını da içte oynattı. Bu senaryoda Trabzonspor pozisyonlar bulsa da değerlendiremedi. Bordo- Mavililer, maçın genelinde topun hızını bir türlü ayarlayamadı aslında. Genelde 'sabırlı pas' trafiğini tercih eden Trabzonspor, Bardhi'nin stoperlerin arasında kaybolması sorununu ancak 70'inci dakikada çözebildi. Ne zaman ki Bardhi iki ve üçüncü bölgenin arasına kendisini attı Trabzonspor bu alanda daha yaratıcı olmaya başladı.
Trabzonspor istediği gol ya da golleri bulamaması maçın ilerleyen bölümlerinde futbolcuları da oyundan düşürdü elbette.
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne gidemese de yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Hem ülke puanı hem maddi gelir hem de imaj açısından kayıplar yaşansa da Trabzonspor'un yine Avrupa'da olması değerli. Ancak Bordo Mavililerin çözmesi gereken temel sorunlar var. Hem oyun hem de süreci yönetme konusunda… Bunları da yazacağız.
Fırsatları yakaladık ama...
Bazı sorunlar çözülmeli
Yine Avrupa!
TRABZONSPOR camiasıyla maça çok iyi hazırlandı. Teknik Direktör Abdullah Avcı da farklı bir kadroyla çıktı sahaya. Bartra ve Denswill'i stoper tandemine, Dorukhan ve Siopis'i çift pivot, Trezeguet yerine de Djaniny'i tercih etti. Kopenhag'ın merkezi kapatacağı planına göre Avcı bekleri kanat, kanat oyuncularını da içte oynattı. Bu senaryoda Trabzonspor pozisyonlar bulsa da değerlendiremedi. Bordo- Mavililer, maçın genelinde topun hızını bir türlü ayarlayamadı aslında. Genelde 'sabırlı pas' trafiğini tercih eden Trabzonspor, Bardhi'nin stoperlerin arasında kaybolması sorununu ancak 70'inci dakikada çözebildi. Ne zaman ki Bardhi iki ve üçüncü bölgenin arasına kendisini attı Trabzonspor bu alanda daha yaratıcı olmaya başladı.
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