Stresi attı, Adana’ya göz kırptı!

TRABZONSPOR dört haftalık kazanamama alışkanlığını nihayet kupada yıkmayı başardı!

Kayserispor'un merkezi kapattığı ve geçiş oyunuyla gol bulmaya çalıştığı karşılaşmada Bordo Mavililer özellikle final paslarını doğru bir şekilde yapamadı.

Ancak Trabzonspor bu maçta beklerin hücuma katkısını, kanat oyuncularının içeriye kat ederek hem beklere geniş alan yaratmasını hem de kale alanında çoğalmasını çok doğru şekilde uyguladı. Oyunun genelinde bu organizasyonları defalarca yapan Trabzonspor'da özellikle Kouassi'nin topsuz koşularla bekleri ve stoperleri eksiltmesi, hücum ve defansif yönden sergilediği performans umut vericiydi.

Ancak Trabzonspor'un başka önemli bir sorunu var. Son haftalarda gerek kanat gerekse bek oyuncularının ceza sahasına yaptığı ortaların başarısızlığının yanında duran top organizasyonun olmaması da üzerinde durulması gereken başka bir konu artık. Ligde bugüne kadar duran toptan 5 gol kaydetmiş Bordo Mavililer. Sivas ise 13 golle ilk sırada!

Sezon başından bu yana ligi domine eden Trabzonspor'un duran top sıralamasında yedinci sırada olması, antremanlarda bu konuya daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor aslında!

Kayserispor'un dün akşam özelinde duran top organizasyonunu ne kadar doğru şekilde ortaya koyduğundan örnekleyerek devam edelim.

Taç da bu organizasyonun içerisinde ve o kadar doğru uyguladıladılar ki yüzde yüzlük gol pozisyonunu kaçırdılar. Bu organizasyonu doğru yapan her takım fark yaratırken Bordo Mavililerin bundan uzak kalması gerçekten anlaşılır gibi değil! Elinizde Cornelius'um gibi bir kule ve pivot santraforunuz var ise 'doğru ortalarla' rakiplere en büyük tehdidi yaratırsınız.

İşte o doğru orta maçın sonlarına doğru Nwakaeme'den geldi ve Cornelius attığı golle Trabzonspor'un kupa yolculuğunda büyük avantaj elde etmesini sağladı. Siopis'in savunma güvenliğine sağladığı inanılmaz katkının, Trabzonspor'un hücum organizasyonlarında daha cesaretli davranmasının önünü açtığını vurgulayarak, yazımızı şu şekilde bitirelim: Trabzonspor bu maçta gösterdiği reaksiyonla üzerindeki stresi atarak Adana'ya gidiyor. Artık bizi orada bambaşka bir maç bekliyor!