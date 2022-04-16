İki ayrı devre!

TRABZONSPOR son üç haftada yaşadığı anlamsız stres ve buna bazı oyuncuların fiziksel düşüşü eklenince istemediği sonuçları hanesine yazdırdı. Sezon başından bu yana yazılan o güzel hikayenin final bölümündeki fiziksel düşüş izah edilebilir lakin stres izah edemezdi! Abdullah Avcı bu maçta Nwakaeme ve Ömür'ü yedek soyundururken Berat ve Puchacz'ı kadroya dahi almamıştı. Djaniny solda, Bakasetas 10 numaradaydı.

Karagümrük, son dönemin yükselen takımlarından birisi. Trabzonspor'un merkezden oyun kurmasına izin vermeyen Karagümrük, Bordo Mavilileri kanatlara yönlendirdi. Trabzonspor'un bu sezon istatistiklerinde belki de ceza sahasına en fazla orta yaptığı karşılaşma bu olabilirdi.

Karagümrük'ün Trabzonspor'u karşılarken alan kapatması nedeniyle ne bu alanları açarak içeriye adam sokabildi ne de tempo yapabildi. Hüseyin'in sakatlanıp oyundan çıktığı ve sol beke Yusuf Erdoğan'ın geçtiği bu bölgeyi de verimli kullanamadı İkinci yarıda Nwakaeme ve Ömür'ün oyuna girmesiyle Denswill yeniden sol bekteydi. Ancak bu kadar kenar orta ve korner kullandığın, zaman zaman uzun oynadığın maçta Cornelius'un dışarı alınması yanlış bir hamleydi. Trabzonspor değişikliklerle hem merkezden hem de kanatlardan organize ataklar geliştirdi. Karagümrük kalesini adeta ablukaya alan ve 'şampiyon gibi' oynayan Trabzonspor coşkulu futbolunu golle sonuçlandıramadı.

Trabzonspor ilk yarı ve ikinci yarı apayrı bir takımdı. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin birbirine tamamen zıt iki yarıyı iyi bir şekilde analiz ederek, Adanademirspor maçına hazırlanması gerekiyor. Kaldı ki son anda maçı kaybedebilirdi de! Şampiyonluğu bu kadar uzatmanın anlamsızlığına vurgu yaparak şu notu da düşelim: Trabzonspor'un yedek kulübesi sahadaki 11 gibi güçlü olmalı ve oyuna girdikleri anda aynı oranda katkı sağlamalı.

Trabzonspor'da devre arası transferlerinde sadece Visca'dan verim alabildi.

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'dan ayrıldığından daha kötü geri döndü.

Kouassi'yi tam olarak izleyemediğimiz için gerçekçi yorun yapamıyoruz.

Büyük umutlarla alınan Berat, hayal kırıklığına dönüştü. Müzmin sakat Koita neden transfer edildi, anlayamadık!