Liderin dönüşü

LİDER Trabzonspor, ilk yarıdaki oyunuyla 'karanlık' taraftaydı.

Kayserispor, Trabzonspor dersine güzel çalışmıştı. Orta sahadaki pas bağlantılarını keserken Mert Çetin de Cornelius'un hareket alanlarını iyi kapatmıştı. Trabzonspor ne merkezden ne de kanatlardan etkili ataklar geliştiremedi. Tabi ki burada Trabzonspor orta sahasının zayıflığına da dikkati çekmek gerekiyor.

Geçen hafta Alanya'da Siopis ile o sertliği ve baskıyı muazzam şekilde yapan Dorukhan'ın eksikliği büyük oranda hissedildi. Kayserispor, Trabzonspor'un gerek pas hatalarından kaynaklanan gerekse kaptığı toplarla geçiş oyunlarını sağlık şekilde uygulayınca ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



JORGE JANINY FARKI

Trabzonspor ikinci yarıdaki oyunuyla 'aydınlık' taraftaydı. Ahmet Can'ın yerine Denswill, Puchacz'ın yerine Yusuf Erdoğan, Bakasetas'ın yerine de Djaniny'i koyarak oyun şeklini tamamen değiştirdi. İlk yarıda Nwakaeme'nin defansa yardıma gelememesinden ve Puchacz'ın kademe hatalarından dolayı iki golü de bu kanattan yiyen Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ı sol beke çekti, Djaniny'i de serbest oynatarak 4-4-2'ye döndü.

Djaniny hem kanatta hem de merkezdeki hareketliliğiyle Trabzonspor'un oyununa hareketlilik getirdi. Beraberliği yakalayan Trabzonspor'un iki topu da direkten dönerken Kayserispor yine geçiş oyununda iki önemli fırsatı değerlendiremedi.

Bordo Mavililer kapalı gişe oynadıkları karşılaşmada son anda gelen penaltıyla galibiyeti yakaladı.

İşte liderlik budur! Şampiyon gibi oynamak budur! Geri düştüğünde ayağa kalkmayı bilmek budur!

Kasketiyle saha kenarında Ahmet Suat Özyazıcı'ya ve Özkan Sümer'e selam duran Abdullah Avcı, Hikmet Karaman'a karşı tam bir santranca ve taktik savaşına dönen oyunu kazanmayı bildi.



Avcı'dan müthiş dokunuş

Kayseri sağ kanadı işledi!