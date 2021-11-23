Ustalık dönemi

ABDULLAH Avcı'nın Trabzonspor'a gelişinde elbette bazı tereddütler vardı. "Kan uyuşur mu?", "Başarılı olabilir mi?" gibi… Milli Takım kariyeri, Başakşehir'de yakaladığı istikrar sonrasında Beşiktaş. Bence kendisinden kaynaklanmayan ama başarısız da sayılmayan bir dönemin ardından sonlandırma ve Trabzonspor… İşte tüm bu aşamalardan geçerek Trabzonspor'a imza atan Abdullah Avcı, sistem adamlığının ötesinde başka bir noktaya evrildi. Gaziantep maçında da gördük ki kendini sürekli yeniliyor ve geliştiriyor. Bu maçta da farklı formasyonlarla karşımıza çıkan, oyun içerisinde oyuncuların mevkilerini ve dizilişlerini sürekli değiştiren, takım boyu mesafesini 18-20 metrelere çeken, takım savunmasını doğru şekilde yapan, hücum organizasyonlarında da geçişi çoğunlukla doğru uygulatan Avcı'nın öğrencileri kendilerine verilen görevi neredeyse 'kusursuza' yakın yerine getirdi. Gaziantep maçında en önemli futbolcuları Hamsik ve Bakasetas'ın, sakatlıktan daha yeni çıkan Perez'in eksikliğinde dahi oyun disiplininden taviz verdirmeyen Abdullah Avcı, "parçadan bütüne takımız" cümlesinin altını da gayet güzel doldurdu. Abdülkadir Ömür'ü 'kaybedildi' düşüncesinden kurtaran ve bugün 'daha da iyi olacağını' herkese gösteren Avcı'nın Berat'ı getirdiği seviye ve Dorukhan'ı yeniden futbola bağlaması Trabzonspor'un en önemli kazanımlarıydı. Trabzonspor Avcı ile bu sene şampiyonluğun en büyük adayı! Devre arası nokta transferlerle kadrosunu daha da güçlendirerek yola devam etmeli ve arkasına bakmadan hep ileriye gitmeli!

Avcı taviz vermiyor

Ömür'ü kazanmayı bildi