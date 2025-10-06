Ufuk Özcan

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, deniz tutkusu için kesenin ağzını açtı.

1.5 milyon Euro yani yaklaşık 60 milyon TL değerinde bir tekne siparişi verdiği iddia edildi...



ÜNLÜ oyuncu Çağatay Ulusoy'un deniz tutkusunu bilmeyen yoktur! Hatırlayalım: Çağatay, eski teknesini oyuncu Mustafa Mert Koç'a 20 milyon TL'ye devretmişti. Daha da geriye gidersek, özel tasarım 12 metrelik teknesini 8 milyon TL'ye yaptırıp, 13 milyona sattığı haberleri de gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise yine denizlere açılmaya hazırlanıyor! Duyduğuma göre kesenin ağzını sonuna kadar açmış. Çağatay, bu kez 14 metrelik yepyeni bir tekne siparişi vermiş. Fiyatı mı? Tam 1.5 milyon Euro! Bugünün kuruyla yaklaşık 60 milyon TL! Ancak hayranları biraz daha beklemek zorunda... Çünkü yeni teknesinin teslim tarihi 2026'nın Mayıs ayı. Ama ne diyelim, böyle büyük hayaller için sabır da şart!





CEMRE BAYSEL BLOK3 AŞKI YALAN ÇIKTI!

SOSYAL medyada hızla yayılan bir aşk iddiası daha suya düştü! Son günlerde Cemre Baysel ile müzisyen Blok3 (Hakan Aydın) arasında ilişki olduğu yönünde çıkan dedikodular, asılsız çıktı. Olayın fitilini ateşleyen detay, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan maç sırasında her iki ismin sosyal medya hesaplarında benzer açılardan paylaşım yapmasıydı.

Ama yakın kaynaklara göre, bu sadece tesadüften ibaret. Ne beraber izlediler, ne de bir araya geldiler.

Kısacası; aşk yok, sadece magazin heyecanı var. Kamuoyunda konuşulan bu haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası bulunmuyor.

SOSYAL medyada hızla yayılan bir aşk iddiası daha suya düştü! Son günlerde Cemre Baysel ile müzisyen Blok3 (Hakan Aydın) arasında ilişki olduğu yönünde çıkan dedikodular, asılsız çıktı. Olayın fitilini ateşleyen detay, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan maç sırasında her iki ismin sosyal medya hesaplarında benzer açılardan paylaşım yapmasıydı. Ama yakın kaynaklara göre, bu sadece tesadüften ibaret. Ne beraber izlediler, ne de bir araya geldiler. Kısacası; aşk yok, sadece magazin heyecanı var. Kamuoyunda konuşulan bu haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası bulunmuyor.





LONDRA'YA GERİ DÖNÜŞ MÜ?

SETLERDEN bir süredir uzak kalan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla birlikte daha önce bir dönem Londra'ya taşınmış, sonra Türkiye'ye dönüş yapmıştı. Şimdi ise yeniden bavullar toplanıyor olabilir!

Duyduğuma göre çift Londra'ya dönüş hazırlığında. Ancak bu sefer durum biraz farklı... Kulislerde konuşulan bomba iddia şu: Bir İngiltere prodüksiyon ekibiyle büyük bir dizi projesine imza atacakları konuşuluyor!





TÜRK ŞIKLIĞI AVRUPA'NIN KIRMIZI HALILARINDA

MODA haftaları sadece kumaşların, siluetlerin değil, stil vizyonlarının da yarıştığı dev sahneler... Son dönemlerde ünlü Türkler de bu sahnelerde ön sırad ayer alıyor. Uluslararası moda gündeminde "Biz de buradayız" diyor.

Hande Erçel ve Tuba Büyüküstün'ün Paris Moda Haftası'na dünyaca ünlü markaların davetiyle gitmeleri, bizi gururlandıran adımlar. Afra Saraçoğlu, Aslıhan Malbora gibi genç oyuncuların defileleri yerinde takip etmesi ve şehir sokaklarında cesur moda duruşlarıyla fotoğraf karelerine girmeleri de Türkiye'nin stil algısının sınırlarını genişletiyor. Ve işin güzel yanı; bu stil sadece "ülkemizden bir yüz" taşımıyor, "kimlik", "özgünlük" taşıyor.

Moda yalnızca giymek değil;

"Benim stilim" demek. Milano'da, Paris'te, Roma'da Türkler'in varlığı, marka tercihlerinden saçmakyaja, kırmızı halıdan sokak stiline kadar "Türk stili"ne dair bir koleksiyon oluşturuyor.