Ufuk Özcan

BURAK ÖZÇİVİT, UZUN YILLARDIR BİRLİKTE

ÇALIŞTIĞI EKİBİNİ TATİLE GÖTÜRDÜ. TÜM

MASRAFLARI KARŞILAYAN OYUNCU, BU

HARAKETİYLE KALPLERİ KAZANDI.

MAGAZİN dünyasında sık sık görmeye alıştığımız abartılı tatiller, gösterişli harcamalar çoğu zaman bireysel ihtişamın bir yansımasıdır.

Ancak bu kez farklı bir tablo çıktı karşımıza... atv'de yayınlanan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, sadece kamera karşısındaki başarısıyla değil, perde arkasındaki vefasıyla da gönülleri kazandı. Özçivit, uzun yıllardır birlikte çalıştığı, mesai arkadaşlığını dostluğa dönüştürdüğü yakın ekibini tatile götürdü.

Üstelik tüm masrafları da kendi karşıladı. Bu jest, lüks bir tatilden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu, bir "teşekkürün" en anlamlı hali... Deyim yerindeyse bir sanatçının, kendi sahnesini ayakta tutan görünmez kahramanlara verdiği bir vefa ödülü.

Belki manşetlerde bu tatilin detayları yer alacak: Hangi otel, hangi lokasyon, hangi yeme-içme tercihleri...



İLHAM KAYNAĞI

Ama asıl haber, kamera arkasında sürdürülen dostlukların ve emeğe verilen kıymetin haberi olmalı... Sektörün içinde olan birçok isim için bu jest bir ilham kaynağı olabilir.

Çünkü yıldız olmak sadece ekranda parlamak değil, aynı zamanda ışığını paylaşabilmektir.

Teşekkürler Burak Özçivit...

KIVANÇ FREN YAPTI!

YILLARDIR ekranların karizmatik yüzü olarak hayatımıza dokunan Kıvanç Tatlıtuğ'u sadece başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda motosiklet tutkunu bir maceraperest olarak da tanıdık.

Rüzgarı seven, özgürlüğü gaz kolunda arayan bir adamdı o...

Harley Davidson'un gücünü, Ducati'nin keskinliğini hayatına yansıtan bir tarzı vardı. Deri ceketiyle İstanbul sokaklarında bir gölge gibi geçip giden Kıvanç, belli ki artık başka bir yolculuğa çıkıyor.

Son gelen haberler, Tatlıtuğ'un iki göz bebeği olan motosikletlerini sattığını söylüyor. Neden mi?

Çünkü artık o sadece "Kıvanç Tatlıtuğ" değil. Aynı zamanda bir eş, bir baba... Hayatının merkezine ailesini koyan biri. Son dönemde yaşanan motosiklet kazaları, sadece haber bültenlerinde değil, onun zihninde de yankı bulmuş olmalı.

Kimileri için motosiklet bir tutku, kimileri için bir kaçış. Ama bir çocuk sesi hayatınıza girdiğinde, motorun sesi biraz arka planda kalabiliyor.



KASKINI ASTI!

Tatlıtuğ da bunu seçmiş.

Kaskını askıya asarken, hayatın başka bir hızını benimsedi: baba olmanın temposunu... Ve belki de en karizmatik duruş, sevdiklerin için yavaşlamayı bilmektir diyorum...

BAKICI KRİZİ

ESKİDEN magazin dünyasında "lüks" denince akla marka çantalar, özel jetler, milyonluk yazlıklar gelirdi.

Şimdi o listeye yeni bir kalem eklendi:

Güvenilir bakıcı... Geçtiğimiz günlerde ismini vermeyeceğim ama herkesin tanıdığı ünlü bir isim, bu konuda ciddi bir sınavdan geçti. İki çocuğuyla ilgilenen bakıcısı 60 bin lira maaş alıyordu. Derken bir gün kapı çalındı ve zam talebiyle geldi bakıcı: "90 bin lira isterim." Ünlü isim bu rakama önce tepkiliydi. Ne de olsa her ay 30 bin lira fazladan ödemek sıradan bir artış değil.

Kapılar kapandı, yollar ayrıldı. Ama çocuklar öylece durmadı ki... Uyumları bozuldu, düzen şaştı. Yerine gelen birkaç kişi tutmadı. O ünlü isim bir ay sonra pes etti. Telefon açıldı. Ve evet, eski bakıcı yeniden işe alındı. Hem de 90 bin liraya.

Ünlü ya da değil, herkesin ortak paydası bu: Çocuğunu gönül rahatlığıyla emanet edebileceği birini bulmak. Bazen bu, 90 bin lira bile olsa... Değer.





"GÜNEŞ" BATTI!

BİR süredir iş insanı Kadir Güneş'le aşk yaşadığı bilinen Demet Özdemir'in ilişkisinin sona erdiği konuşuluyor. Ne açıklama var, ne yalanlama... Ama magazin kulisleri hareketli. Ortak davetlerde görünmemeleri, sosyal medya paylaşımlarındaki mesafeler ve son günlerdeki yalnız programlar, bu ayrılığı doğrular nitelikte. Çok göz önünde olmayan bu ilişki için herkes "Ne oldu?" diye sorarken, belki de ikili sessiz sedasız ilişkiyi sonlandırmıştır.