Ufuk Özcan

YILDIZ TİLBE, KONSER VERMEK İÇİN KKTC'YE GİTTİ.

ANCAK KALACAĞI OTELDEKİ ODAYI BEĞENMEDİ. BAŞKA BİR ODA İSTEDİ.

"Ne yazık ki dolu" yanıtı alınca alkışlanacak bir tavır sergiledi. Kapris yapmak, kriz çıkarmak yerine farklı bir tesise geçti. Kendi parasıyla kral dairesine yerleşti...

NE söylese manşet, ne yapsa olay. Geçtiğimiz günlerde sahne için KKTC'ye giden Yıldız Tilbe, kendisine ayrılan odayı beğenmiyor. Ne var ki yönetim, otel dolu olduğu için başka oda vermiyor. Başka sanatçı olsa ortalığı ayağa kaldırır. Ama Tilbe ne yapıyor?

Valizini alıyor, yakındaki başka bir otele geçiyor, deniz manzaralı odasını kendi parasıyla tutuyor.

Akşam da yüzünde o bildik Tilbe gülümsemesiyle sahneye çıkıyor ve performansını aksatmadan, seyirciyi coşturarak görevini yerine getiriyor. Bu, aslında göründüğünden çok daha büyük bir hareket. Çünkü "Kapris yaptı" denilecek kadar kolay bir başlıkla geçiştirilebilecek bu olayda, Tilbe'nin yaptığı şey şu: Şartlar uygun değilse sorun çıkarmak yerine çözüm üretmek. Kimseyi zorlamadan, kimseyi küçük düşürmeden, kimsenin işini tehlikeye atmadan kendi konforunu kendisi sağlıyor.

Günümüzde birçok ünlünün "Ben oraya gelmem", "Bu odayı kabul etmem", "Şu olmazsa çıkmam" dediği bir ortamda Yıldız Tilbe'nin gösterdiği bu zarif tavır, aslında gerçek profesyonellik ve olgunluk örneği. Konserine gelen seyirciye karşı sorumluluğunu ihmal etmiyor ama kişisel konforundan da ödün vermiyor. Üstelik kendi cebinden ödeyerek, kimseye yük olmadan.

VİZE MESELESİ CAN SIKIYOR!

SON dönemde Türkiye'nin ortak sorunlarından biri haline gelen Schengen Vizesi, Şener Şen'i de etkiledi.

Almanya'ya gitmek isteyen Şen'e vize verilmedi! Evet, yanlış okumadınız. Türk tiyatrosunun ve sinemasının duayen ismi, ülkenin en saygın sanatçılarından biri olan Şen, Avrupa kapısında bekletildi.

Gerekçe, "dönmeyeceğine dair şüphe"… Şaka gibi ama gerçek. Türkiye'den vize almak isteyen herhangi bir Avrupa vatandaşı bu kadar uzun süre bekliyor mu acaba! Yorumu size bırakıyorum.

ÖNCE SAĞLIK

DEHA Bilimlier, geçtiğimiz akşam KKTC'de sahne aldı. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilimlier yoğun tempoda çalıştıklarını söyledi.

Cenk Eren'in sağlık için sahnede kendi önlemini almasıyla ilgili açıklama yaptı. "Cenk beni arıyor. 'Bu ilaçları kullan. Şunları yap' diye.

Yoğun tempoda çalışıyoruz.

Sağlımıza da dikkat etmemiz lazım. Bu tempoya ayak uydurmak için bolca spor yapıyorum" diye konuştu.

ELDE VAR ALIŞVERİŞ

ÜNLÜ oyuncu Kaan Taşaner, önceki gün sevgilisi Seray Dura ile birlikte alışverişe çıktı. El ele mağazaları gezen çift, magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Basın mensuplarına poz veren çift, alışveriş turuna kaldıkları yerden devam etti.