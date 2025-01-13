Ufuk Özcan

MAGAZİN dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Pelin Akil ve Anıl Altan ikilisinin bir süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. 2024 yılında iki kez boşanacakları iddia edilen Pelin Akil ile Anıl Altan, boşanacağı yönündeki dedikodulara sitem etmişlerdi.





Hatta Anıl Altan; "Aslında bunlara sürekli cevap verdiğimiz zaman o insanların ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. Biz de anlam veremiyoruz" demişti. Fakat biliyorsunuz "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" derler. Duyduğuma göre Pelin Akil ve Anıl Altan, bu kez kesin ayrılık kararı almış. Hatta geçtiğimiz gün avukatları ile görüşüp boşanma prosedürlerini konuşmuşlar.



Evliliklerinden iki çocukları olan Pelin Akil ve Anıl Altan, mal paylaşımının yanı sıra çocuklarının zarar görmemesi için bu işi gizli kapaklı bitirmek istiyorlarmış. Bir çok ünlü ismin yaptığı gibi belki de boşanma işlerini adalar adliyesinde bile yapabilirler. Benden söylemesi...

MUSTAFA KESER'DEN MÜJDE!

ÜNLÜ sanatçı Mustafa Keser'e kanser teşhisi konmuştu! Hepimizi derinden sarsan bu kötü hastalık sonrası Mustafa Keser, geçtiğimiz gün 4 buçuk saat süren zorlu ameliyat geçirmişti. Başarılı ameliyat sonrası ünlü sanatçı Mustafa Keser'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrendim. Yakın dostları da hastanede yalnız bırakmamış usta sanatçıyı, her saat başı ailesi, dostları ve sevenleri ziyaretine geliyormuş Mustafa Keser'in. Bende, büyük ustaya çok geçmiş olsun diyorum.

BONSERVİSİYLE TRANSFER OLDU!

SON günlerin en çok konuşulan isimlerinden Doğu Demirkol'un başrolünü üstlendiği komedi dizisi "Doğu"nun üçüncü sezonu yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



BKM Mutfak yapımı dizide, Doğu'nun hayatını sorgulama süreci; ekonomik zorluklar, ilişki çıkmazları ve aile içi çatışmalarla harmanlanarak muzip bir dille izleyiciye aktarılıyor. İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin üçüncü sezonunda Demirkol'a Evliya Aykan, Ege Kökenli, Kubilay Tuncer, Banu Fatocan, Keremcem ve Ayşe Kırca gibi bir çok ünlü isim eşlik ediyor. Duyduğuma göre Gain'de yayınlanacak olan dizi için Doğu Demirkol, 3.sezon için büyük bir transfer ücreti anlaşmasına imza atmış.

Transfer ücretinin tam rakamını şimdilik öğrenemedim ama bir sonraki köşe yazımda belirtmiş olurum...

VETERANLAR İLE AÇILIŞ OLMAZ...

BİLİYORSUNUZ geçtiğimiz günlerde Beyaz Show'un yeniden ekranlarda olacağının müjdesini almıştık. Eylül ayından itibaren ekranlara gelecek olan ve şimdilerde O Ses Türkiye jürisinde olan Beyazıt Öztürk, inşallah güzel bir açılış yapar.

Çünkü senelerdir Beyazıt Öztürk, Hadise, Murat Boz, Gökhan Özoğuz, Ebru Gündeş ve Seda Sayan gibi isimler arasında dönüp duruyor O Ses Türkiye. Yıllar sonra ekrana gelecek olan Beyaz Show'dan şaşalı bir açılış bekliyorum ama kanalın emektar sanatçıları ile birlikte değil.

Eğer bu saydığım isimler ile Beyaz Show'un açılışı yapılırsa ne o program izlenir ne de artık tadı tuzu kalmış derim. Çünkü inanın bu isimleri izlemekten yorulduk.





BOAZ'IN YILDIZI

İSTANBUL eğlence hayatının en önemli mekanlarından Boaz Live'da, her hafta ünlü isimler sahne alıyor. Kayhan Sezer ve Mehmet Uğur Deveci'nin başında olduğu mekan da her hafta değişmeli Sakiler, Yaşar, Özgün, Alya, Erol Evgin, Emre Altuğ, Seda Mete, Mert Davran, Ayta Sözeri, Çelik ve Rafet El Roman gibi sanatçılar sahne alıyor. Başta Kayhan Sezer olmak tüm ekibi tebrik etmek lazım. Senelerdir kalitesinden, yemeklerinin lezzetinden ve güçlü işletme kadrosuyla en çok beğendiğim mekanların başında geliyor. Kaliteli eğlence arayanlar için tavsiyemdir...