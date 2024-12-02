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Sylvester Stallone Türk dizisinde mi oynayacak?

Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

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Eklenme Tarih 2 Aralık 2024

DÜNYADA en çok dizi ihraç eden ülkelerin başında geldiğimizi bilmeyen yoktur.
Ve birçok dünya yıldızının da Türk dizilerini izlerken sosyal medyadan paylaşımlar yaptığına şahit olmuştuk.
Yani dünyada takip edilen bir sinema sektörüne hakimiz. Şu anda da devam eden tarihi bir Türk dizisine 5 bölümlük önemli bir karakter dahil olacakmış.

Bu sahneleri oynaması için ve ses getirmesi için dünyaca ünlü isim İtalyan kökenli ABD'li aktör Sylvester Stallone'ye teklif gönderilmiş.
Tabii ilk görüşmelerde sonuç alınamamış ama bölüm başı 500 bin dolar gibi bir rakam teklifi yapılmış. 'Rocky' ve 'Rambo' gibi kült yapımlarla aksiyon sinemasının unutulmazları arasında yer Sylvester Stallone ile anlaşma sağlanırsa eğer Türk dizi sektörü dünya da bir kez daha büyük bir ses getirir diyorum.

SURVIVOR İTALYA'DA TÜRK ŞAMPİYON!
OYNADIĞI diziler ile adından söz ettiren oyuncu Aras Şenol, geçtiğimiz aylarda İtalya'da yayınlanan Survivor'ı L'isola dei Famosi'de yarıştı. Onlarca yarışmacının içinde finale kalan Aras Şenol, tüm İtalya'nın oylarını alarak yarışmayı kazanmış. Tabii bu olay İtalya'da büyük yankı uyandırırken Türkiye'de çok duyulmamış. Ben de tesadüfen izlediğin bir İtalyan kanalında fark ettim. İtalya'da yayınlanan yarışmanın özet görüntülerini izlerken Aras Şenol'un nasıl kazandığına şahitlik ettim. Gerçekten büyük bir başarı öyküsü diyebilirim. Biliyorsunuz İtalya'da Türk dizileri oldukça fazla izleniyor. "Bir Zamanlar Çukurova" da burada yayınlanan dizilerden. Burada oynayan Aras Şenol'un İtalya'da büyük bir hayran kitlesi varmış.
Ve bu sayede de SMS'lerde birinci olup yarışmayı kazanmış. Fakat büyük bir jest yaparak kazandığı ödülü de geçtiğimiz sene öldürülen öğrenci Giulia Cecchettin adına şiddet mağduru kadınlar vakfıyla paylaşmış. Ben Aras Şenol'u canı gönülden tebrik ediyorum…

YALI DAİRESİNİ YENİLEDİ
SON dönemin en dikkat çeken isimlerinden Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile doğum gününü baş başa Mısır'da kutlamıştı. Mütevazi bir şekilde özel anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, daha sonra havalimanında görüntülenmişti.
Benim de çok yakıştırdığım ve bu aşkı ilk yazan bir gazeteci olarak Hakan Sabancı, evini yeniliyormuş. Duyduğuma göre Emirgan'da 5+1 yalı dairesinde oturan Hakan Sabancı, ünlü bir mimar ile anlaşarak evinin mobilyalarını ve dekorasyonunu değiştirmiş. Tabii bu değişiklikte de en büyük yardımı sevgilisi Hande Erçel'den almış.
İstedikleri gibi evi dekore ettiren çiftten yakın zamanda bir sürpriz nişanlanma gelirse şaşırmayın derim…



BÜYÜLÜ KAPI AÇILDI!
TÜRKİYE'NİN önde gelen iş insanlarından Tunas-Çelikler Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çelik, Ketebe Yayınları etiketiyle okurlarla buluşturduğu The Book of Tahini'nin kitap toplantısını gerçekleştirdi.
Organizasyon Fişekhane'de dünyanın ilk tahin butiği olma özelliğini taşıyan 'TheLevant Tahiner'de yapıldı.
TheLevant Tahiner'den sonra şimdi de tahin üzerine dünyanın ilk ve tek kitabı çıkmış oldu. Kitap, tahinin 5 bin yıllık tarihini merkeze alınca, toplantı da alışılagelmiş kitap tanıtım toplantılarından farklı gerçekleşirken, etkinlik tahinden yapılan tatlıların deneyimi ile tamamlanmış oldu. Bence bu deneyimi herkesin yaşaması gerekiyor. O yüzden bu kitaba muhakkak bir göz gezdirin derim…

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