Ufuk Özcan

Yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, araba tutkusu için kesenin ağzını açtı. Kendisine tam 6.5 milyon TL'ye ultra lüks 4x4 bir araba aldı.

Plakasını da AJD yaptırdı.

SÜPERSTAR Ajda Pekkan, 12 Haziran'da uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir konsere imza atacak. Müzik kariyerinin ilk stadyum konserini verecek olan Ajda Pekkan'a, Mazhar- Fuat, Mabel Matiz, Selda Bağcan, Nilüfer, Hande Yener ve Işın Karaca gibi toplam 13 sanatçı eşlik edecek. Çok büyük görsel şovların hazırlandığı Ajda Pekkan'ın bu konser için özel bir dans ekibiyle de haftalarca çalıştığını duydum. Türkiye'nin süperstarı olan Ajda Pekkan, bu büyük konser öncesinde de kendinisi ödüllendirmiş.

Son model Mercedes GLC model bir jip alan Ajda Pekkan, bu araba için de kesenin ağzını açarak 6 milyon 500 bin lira ödemiş. Daha önce garajında VIP minibüs ve uzun kasa Mercedes bulunan Ajda Pekkan, şimdilerde 4x4 arabasını kullanmaya başlamış. Bu arada hiç bir arabasına özel plaka yaptırmayan Pekkan, bu arabasına ise "AJD" olarak özel bir plaka çıkarttırmış.

YENİ AŞK AİLEYE GİRDİ

BAŞARILI oyuncu Aras Bulut İynemli, bir süredir oyuncu Buse Meral ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini gizli kapaklı yürütmeye çalışan ikilinin, birliktelikleri gün yüzüne çıkmış magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Duyduğuma göre son zamanlarda sağlık sorunları çeken Aras Bulut İynemli'nin annesi Sevtap İynemli ile Buse Meral tanışmış.

Aynı buluşmada abisi Orçun İynemli ile ablası Yeşim İynemli de varmış.

Yani gizlilikle başlayan aşk hikayesi ciddiyet kazanmış diyebilirim…

Benden söylemesi…

14 MİLYON KEZ DİNLENEN ŞARKIYA "MÜZİK Mİ BU" DİYEMEZSİNİZ

POPSTARDA adını duyuran ve o tarihten itibaren sahnelerden para kazanan Bayhan, "Tiryakinim" şarkısını seslendirmişti.

Kendi tarzı ile Tiryakinim şarkısını yorumlayan Bayhan, Spotify Global Viral listesinde birinci sıraya yükselmişti. Bu haber sonrası Hürriyet yazarı Orkun Ün, "Müzik mi bu?" başlıklı bir yazı kaleme almış ve devamında "Bayhan'ın yorumunun kötü olması. Şarkıyı katletmesi. İşin içinde sanata dair en ufak bir belirti olmaması.

İçinde birçok 'olmaz' barındıran bir iş nasıl oluyor da listenin tepesine çıkıyor hayret!" diyerek eleştirmişti köşesinde… Bu kadar ithamdan sonra da "Ben de bir şarkı çıkartırım alkışlarsınız" demiş.

Bence Orkun Ün, dediği gibi bir şarkı söylesin ve bu şarkıyı YouTube'dan paylaşsın. Bakalım Bayhan'ın okuduğu "Tiryakinim" parçası YouTube'da 3 haftada 14 milyon kez dinlenmiş mi?

Orkun Ün ne kadar dinlenecek çok merak ediyorum…