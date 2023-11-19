Ufuk Özcan

YAKIŞIKLI ve başarılı oyuncu Kubilay Aka'nın adı şimdiye kadar birçok güzelle anılmıştı. Oyunculuğundaki yeteneği kadar çapkınlıkları ile de konuşulan Kubilay Aka, kısa bir süre önce kalbini bir güzele kaptırmış. Kubilay Aka, yeni dizisinde rol aldığı Sahra Şaş ile yeni bir aşka yelken açmış.







DOSTLARA MESAJ

Geçtiğimiz hafta bir doğum gününe birlikte katılan ikili, aynı gecenin akşamı da Etiler'de canlı müzik mekanında sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler.









Bir sonraki gün ise Nişantaşı- Topağacı'nda kahvaltı yapan ikilinin, sanırım ilişkilerini saklamak istemiyorlar.

Çünkü gittikleri mekanlar son derece popüler yerler.

Benden söylemesi! Paparazzi dostlarıma duyurulur…

Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka, gönlünü rol arkadaşı Sahra Şaş'a kaptırdı… Kubilay Aka, son dönemin en popüler oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.









DUBAİ'DE EVLENİYORLAR

ENGİN Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, son dönemde çok sık Dubai'nin yolunu tutuyorlardı.

Duyduğuma göre Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ ile buraya yerleşmiş.

Kardeşinin yanına çok sık giden Neslişah Hanım da Dubai'yi çok sevdiğini her fırsatta söylüyormuş. En son gittiklerinde de buradaki evleri incelemiş. Eğer istedikleri gibi bir ev bulurlarsa hem kardeşine yakın olmak hem de çocuklarının eğitimi için buraya taşınacaklarmış… Zaten bu bölgede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Engin Altan Düzyatan da çocuklarının eğitimi için bu düşünceye sıcak bakıyormuş…





TATLI KAÇIK'I KAÇIRMAYIN

DÜNYA tiyatrosunun önemli yapıtları arasında gösterilen "Tatlı Kaçık" güçlü oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıktı.

Önceki gün oyunu izleme fırsatı yakaladım.

Uygur Sanat Tiyatrosu ve Uygar Yapım;









John Patrick'in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu'nun Türkçe'ye çevirdiği, Naşit Özcan'ın yönettiği Tatlı Kaçık adlı oyunu seyirciyle buluşturan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Tekrar o tiyatro kokusunu tatmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat diyorum. Tarihlerini önceden not etmeyi de unutmayın…





BODY WORLDS INSIDE OUT SERGİSİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

DÜNYACA ünlü "Body Worlds: Animal Inside Out – Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi" ilk kez Türkiye'ye geliyor. Filden zürafaya, keçiden yılan balığına, ahtapottan devekuşuna kadar 100'den fazla gerçek hayvan bedeninin kusursuz iç dünyasının, kaslarının, iskelet sisteminin ve damarlarının sanatsal bir anlayışla sunulduğu serginin küratörlüğünü ise Dr. Angelina Whalley yapıyor. Dünyanın en önemli deneyim sergilerini ülkemize getiren Hupalupa Expo'da gerçekleşeçek sergiyi kaçırmayın derim...

