Ünlüköy!

Birçok ünlü isim, olası İstanbul depreminin ardından ev değiştirme yarışına girdi. Bengü'den Şükran Ovalı'ya kadar birçok ünlü isim ise Sarıyer'in 'KÖY' kısımlarında yapılan yeni villalara yerleşme planı yapıyor...







ASRIN felaketi, tüm Türkiye'yi bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştirdi. Deprem uzmanlarının da sürekli ekranlardan yaptığı "Büyük İstanbul depremi her an olabilir" açıklamaları, milyonlarca İstanbullu gibi ünlüleri de telaşa düşürdü. Bir zamanlar ünlülerin oturmak için can attığı Beykoz ve İstinye'de bulunan bazı ünlü sitelerden şimdilerde kaçış planları yapılmaya başlandı. Birçok ünlü isim, evlerine 'dayanıklılık' testi yaptırmak için sıraya girerken kimileri zemini 'en risksiz' olarak adlandırılan Sarıyer bölgesinden villa bakmaya çoktan başladı. Ünlülerin ilk tercihleri ise ilçenin Bahçeköy, Zekeriyaköy, Uskumruköy ve Demirciköy gibi tenha bölgeleriymiş.







HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Engin Altan Düzyatan, Arda Turan, Bengü, Caner Erkin, Berkay, Erkan Petekkaya, Burak Özçivit ve Şafak Sezer gibi ünlü isimler, evlerine kontrol yaptırsalar da üstlerinden tedirginliği bir türlü atamıyorlarmış. Sarıyer'in köy kısımlarında yeni villalara bakan bazı ünlüler, taşınma hazırlıklarına girmiş bile. Bu arada tüm Türkiye'de satılık ve kiralık ev fiyatları artarken durum Beykoz bölgesinde tam tersi olmuş. Nedeni ise bölgedeki satılık evlerin çoğalmasıymış...







BRAVO HAKAN

DÜNYACA ünlü yıldız futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, afet bölgelerindeki hayvanları da unutmayarak büyük desteğe imza attı.

Depremde maddi olarak birçok kuruma yardımda bulunan İtalyan devi İnter'in 10 numarası Çalhanoğlu'nun "Mutlu Patiler" derneği ile bölgeye 30 ton hayvan yemini gönderdiği ortaya çıktı.

Kamyon kamyon hayvan yemlerini birçok şehre dağıtan dernek yöneticileri de Hakan Çalhanoğlu'nun bu jestine karşılık adını kamyonlara yazmışlar.

Fakat bu durumu Hakan Çalhanoğlu, kesinlikle istememiş benden söylemesi.







MİLYONLUK REZALET

TÜRKİYE'NİN en önemli turizm cennetlerinden bir yeri olan Ceşme'ye, günü birlik gidip geldim. İşlerimi hallettikten sonra yazın kalabalığından yürünmeyen Alaçatı sokaklarında bir yürüyüş yapmak istedim.

Fakat yürüyeceğime pişman oldum. Çünkü pis kokudan yürüyemez oldum. Çöp, hayvan atıkları olmak üzere hangi sokağa girsem burnuma kötü kokular geldi. Milyonlarca lira vergi alan Çeşme Belediyesi'ni buradan bilgilendirmek istedim. Turizm bölgesi olan ve ev fiyatlarının milyonlarca TL'yi bulduğu Alaçatı'ya 3 ay değil 12 ay hizmet vermeniz gerekiyor.