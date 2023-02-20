Reklamsız yardım
TÜRKİYE'Yİ yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler ile birlikte ne kadar güçlü, fedakar ve birlik beraberliği olan bir millet olduğumuzu bir kez daha ispatlamış olduk. Deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumları ile elinden geleni yaparken ünlü isimler de elini taşın altına koydu. Birçok isim elinden gelen yardımı yaparken ben bazılarına ayrı bir parantez açmak istedim. Çünkü ne reklam yaptılar ne de reklama ihtiyaç duydular. Bunlardan biri Tolgahan Sayışman. "Mutluluğun Adresi" isimli yardım derneğinin onursal başkanı da olan Sayışman, önemli iş insanlarını ve binlerce yardımseveri de örgütleyip toplamda 25 TIR yardımı depremzedelere ulaştırdı.
Başarılı oyuncunun ayrıca 3 bin kişinin kalabileceği çadır kentler ve konteynır evler kurulmasını sağladığı, Antalya'da 40'a yakın otel ile anlaşma yapıp depremzedeleri bu bölgelere sevk ettirdiğini öğrendim. Mutluluğun Adresi Derneği, yurt dışından gelen gönüllüler ile bölgeye yardım ulaştırmaya devam ediyormuş. İlerleyen günlere de dernek, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hareket ederek bölgeye okullar açmayı planlıyormuş.
GİRİLEMEYEN KÖYLERE GİRDİ
DEPREMİN ilk günü özel bir hastaneden ambulans kiralayan eski futbolcu Mehmet Topal, deprem bölgesine bizzat bu ambulansı gönderdi.
Daha sonra ise birkaç arkadaşını da yanına alıp Malatya ve Adıyaman'da bulunan köylere bizzat yardım götürdü. Dağ araçları ile girmedik köy bırakmayan Mehmet Topal, onlarca köyün ihtiyacını karşılamış...
ELLERİYLE MOLOZ TAŞIDI
1999 Gölcük depreminde 2 sene çadır kentte kalan İbrahim Çelikkol, ilk günden itibaren deprem bölgelerinde enkaz çalışmalarında bulundu.
Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a gidip elinden gelen yardımları yapan günlü oyuncu, erzak ve giyim kıyafetleri yanı sıra onlarca köye de bizzat erzak taşımış. Sosyal medya paylaşım yapmadan kendisini açık etmeyen İbrahim Çelikkol, enkaz çalışmalarında bulunup elleriyle molozları taşımış...
İLK GÜN HATAY'A GİTTİ
EZEL dizisinin efsane isimlerinden Ufuk Bayraktar, deprem sonrası çocuklarını ve eşini İstanbul'da bırakıp 10 gün boyunca Hatay'da ve diğer illerde enkaz çalışmalarına destek verdi.
Gamze Özçelik, Hatay'da elleriyle çorba dağıttı.
KONTEYNER KENT KURUYOR
GAMZE Özçelik ve ekibi, Hatay'da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattı. Bizzat deprem bölgesinde olan Özçelik'in deprem bölgelerine derneği vasıtası ile onlarca TIR yardım malzemesi götürdüğünü söylemek isterim.
Gamze Özçelik, Hatay'da elleriyle çorba dağıttı.
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