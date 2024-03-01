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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
Tarihi 1 Mart 2024

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İlk iliği kaçırdılar

GÜLME komşuna gelir başına. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti. Tribünlerde bir lig maçındaki kadar taraftar kalabalığı vardı. Ama Okan hoca, kadro seçiminde ciddiyeti elden bırakınca Galatasaray, sıradan bir futbol oynadı.
Karagümrüklü oyuncuların futbol aklı, pas kalitesi, savunma anlayışı ve hücuma çıkış becerisi çok mükemmeldi. Özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın oyun lideri bile yoktu. Her futbolcu kafasına göre takıldı, final paslarında uyum yoktu. Kaptan Kerem'in Oliveira ve Kaan Ayhan gibi düzgün ayakları olan oyunculara duran topları bırakmaması G.Saray'a olumsuz yansıdı.
Bir atasözü şöyle der: "İlk iliği kaçırırsan düğmeleri ilikleyemezsin." Okan hocanın 11'i ilk iliğini kaçırdığının göstergesiydi.
Toparlamak için hamleler yapıldı ama Karagümrük hatasız bir savunma yaptı. Antalya maçından sonra Okan Buruk'a, Zaha'yı sormuştum şöyle demişti: "Sonradan oyuna girdiğinde motive olamıyor, 11'de başlamak istiyor." Bence Zaha çok ruhsuz. Tamamen kendine oynuyor. Koşmuyor, adam kovalamıyor, ikili mücadeleye bile girmiyor. Buruk, "Zaha'ya 15 gün önceden seni 11'de oynatacağım" dese bile katkı yapamaz.
Avrupa'dan sonra kupadan elenmek Galatasaray'a yakışmadı.
Olan bu soğuk havada maça gelen taraftara oldu.

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