LEVENT TÜZEMEN

GALATASARAY, nokta atışı bir sol bek transfer etti. Köhn, sahanın en iyisiydi.

Rakiple boğuştu, top çaldı, atağa kalktı, hücuma destek verdi ve Kerem'in kaçırdığı penaltının da yaratıcısıydı. Köhn dışında tüm G.Saraylı oyuncular, Prag maçı oyununun benzerini yansıttılar.

Demirbay çok top kaptırdı, yenilen golün de başlangıcında o vardı. Davinson vasat oynarken Nelsson müthişti. Köhn dışında sahanın bir başka iyisi Torreira'ydı.

Topla rakip arasına vücudu akıllı soktu, kritik pozisyonlarda doğru yerlerde görev aldı, çok çalıştı, kendisine atılan dirseğin karşılığı kırmızı kart olmalıydı.

Vinicius çok ağır. Tete'nin, gol vuruşu kısıtlı çalım becerisi ise yetersizdi.

Buruk'un Barış'ı sağ açığa çekip Kaan'ı sağ beke alması dağınıklığı toparladı. Antalya'da Saric'i beğendim.

G.Saray'ın orta sahasında çok iş yapar.

İki gole imza atan Kerem çok çalıştı.

Üçüncü penaltıyı tereddüt ettiği için kaçırdı. Ama en güzel hareketi gollerden sonra Icardi sevincini yapmasıydı.

Icardi de Kerem'in bu jestine locadan gülerek karşılık verdi.

G.Saray psikolojik değer taşıyan maçı kazanarak sadece liderliği korumadı; Prag'da bıraktığı moralini yeniden kucakladı.



"G.Saray psikolojik değer taşıyan maçı kazanarak sadece liderliği korumadı.

Prag'da bıraktığı moralini yeniden kucakladı."