SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Liderliği aldı moral kazandı
LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
Tarihi 27 Şubat 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Liderliği aldı moral kazandı

GALATASARAY, nokta atışı bir sol bek transfer etti. Köhn, sahanın en iyisiydi.
Rakiple boğuştu, top çaldı, atağa kalktı, hücuma destek verdi ve Kerem'in kaçırdığı penaltının da yaratıcısıydı. Köhn dışında tüm G.Saraylı oyuncular, Prag maçı oyununun benzerini yansıttılar.
Demirbay çok top kaptırdı, yenilen golün de başlangıcında o vardı. Davinson vasat oynarken Nelsson müthişti. Köhn dışında sahanın bir başka iyisi Torreira'ydı.
Topla rakip arasına vücudu akıllı soktu, kritik pozisyonlarda doğru yerlerde görev aldı, çok çalıştı, kendisine atılan dirseğin karşılığı kırmızı kart olmalıydı.
Vinicius çok ağır. Tete'nin, gol vuruşu kısıtlı çalım becerisi ise yetersizdi.
Buruk'un Barış'ı sağ açığa çekip Kaan'ı sağ beke alması dağınıklığı toparladı. Antalya'da Saric'i beğendim.
G.Saray'ın orta sahasında çok iş yapar.
İki gole imza atan Kerem çok çalıştı.
Üçüncü penaltıyı tereddüt ettiği için kaçırdı. Ama en güzel hareketi gollerden sonra Icardi sevincini yapmasıydı.
Icardi de Kerem'in bu jestine locadan gülerek karşılık verdi.
G.Saray psikolojik değer taşıyan maçı kazanarak sadece liderliği korumadı; Prag'da bıraktığı moralini yeniden kucakladı.

"G.Saray psikolojik değer taşıyan maçı kazanarak sadece liderliği korumadı.
Prag'da bıraktığı moralini yeniden kucakladı."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bu elenme Buruk’a yazar 23 Şubat 2024, Cuma Müthiş oyun nefis skor 19 Şubat 2024, Pazartesi En önemli geri dönüş 16 Şubat 2024, Cuma Penaltı için ölsün mü? 03 Şubat 2024, Cumartesi
Kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri dikkat | Beyanname dönemi başlıyor! İlk taksit ne zaman? İndirilecek gider nasıl hesaplanır?
Kira gelirinde beyan zamanı
Bahar gelmeden hemen önce emekliye çifte ödeme müjdesi! SSK BAĞKUR 4 A-B-C 16.4 milyon emekli için...
Şubat bitmeden emekliye kombo ödeme müjdesi! SSK BAĞKUR 4 A-B-C tümü için geçerli tarihler...
▶️ Milletin adamı Başkan Erdoğan 70 yaşında
▶️ Milletin adamı 70 yaşında
Yoğurt ve Köfte BİM indirimi! 5 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu Ürün Listesi
5 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı! Toplantı şifresi deşifre oldu! Kurban parası adı altında sözde mağdurlara finansal destek
Terzi dükkanı FETÖ merkezi çıktı
SON DAKİKA