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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 22 Aralık 2019, Pazar

Taylan 11’de olmalıydı

FATİH Terim Tuzlaspor maçının en çok koşanı, en fazla mücadele edeni, en çok top kapanı Taylan'ı ilk 11'de düşünmeyince Galatasaray orta alanı etkisiz kaldı. Çünkü Taylan güç katıyor ve rakiplerin kolay top kullanmasına izin vermiyor hatta önde pres bile yapıyordu.
Selçuk, Belhanda, Feghouli üçlüsü topla buluştuklarında ön plana çıktı. Göztepe kalesine Galatasaray çok adamla hücum etti ama geriye dönüşlerde ciddi zafiyet yaşadı.

FALCAO'YA TOP GELMİYOR
Göztepe geriye yaslanıp kanatlardan hızlı hücumlarla Galatasaray'ı tehdit etti. Gerome tüm hava toplarını alırken, Halil- Serdar ikilisi Muslera'yı zorladı.
Falcao'nun gol atması için pas ve orta yardımı alması gerekir.
Babel bütün pozisyonlarda Falcao'nun alanını işgal etti. Egoist yapısıyla G.Saray'a hücumda zarar verdi.
Fatih Terim'in halâ Babel'den vazgeçmemesi çok büyük zararlar verdi. Aslan kritik 3 puan kaybetti.

MAÇIN EN İYİSİ: SERDAR
G.Saray savunması için büyük tehdit oluşturdu

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BABEL
Bencillikten vazgeçmiyor.
Takıma zarar veriyor
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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Taylan 11’de olmalıydı
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