Kabus sona erdi!
Sezon başında yapılan yabancı oyuncu ağırlıklı kadro mühendisliği tutmadı. 1'er milyar euroluk değerindeki PSG ve Real Madrid'in favori olduğu grupta Galatasaraylı oyuncular Avrupa Ligi'ne kalabilecek kaliteyi sahaya yansıtamadı. Oyun kalitesi ve oyuncu performansı olarak Galatasaray takım halinde Devler Ligi vitrininde olmayı beceremedi.
Fatih Terim'in yabancı oyuncuya dayalı kadro tercihleri başarısız oldu. başbaşa kalırsınız.
YERLİYE DÖNMELİ
Kadroyu aidiyet duygusundan yoksun oyuncularla kurarsanız duygusuz, teslimiyetçi bir ruh haline dönüşürsünüz ve hezimete dönüşen rezalet sonuçlarla karşılaşırsınız.
Galatasaray yeniden yerli oyunculara yönelmeli.
En önemlisi Galatasaray "Kaybettiğinde de alkışlanan takım olmak" anlayışını yitirdi. Ben meslek hayatımda ruhunu kaybetmiş böyle bir Galatasaray'a hiç tanık olmadım.
MAÇIN EN İYİSİ: MPABBE
Golleri ve asistleriyle yıldızlaştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: G.SARAY
Takım halinde rakibe karşı koyamadılar.
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