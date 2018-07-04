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    Tayfun Er TAYFUN ER
    • 04 Temmuz 2018, Çarşamba

    1954 ve Suat Mamat

    TÜRKİYE Dünya Kupası'na ilk kez 1954'te katılabildi. 17 Haziran'da oynadığımız ilk maçta Almanya'ya 4-1 yenildik. Oysa ilk golü 2. dakikada Suat atmıştı ve çok da umutlanmıştık. Güçlü takımlara karşı maça iyi başlamamıza karşı kondisyon eksikliğinden dolayı daha sonra çözülme eksikliğimiz bu maçta da nüksetmişti.
    Sonraki maçımızı Güney Kore'yle oynadık ve 7-0 galip gelirken gollerimizin 3'ünü sini Canavar lakaplı Burhan Sargın, 2'sini Suat Mamat, Lefter ve Erol attı.

    ​1952'DE G.SARAY'DA
    Bu skor üzerine statü gereği Almanya ile bir kez daha oynadık.
    Bu kez 7-2 kaybettiğimiz maçta golleri Erol ve Lefter'den gelmişti. Bu sonuçla da Dünya Kupası'na veda etmiştik.
    Peki, Dünya Kupası'ndaki ilk golümüzü atarak Türk spor tarihine geçen Suat Mamat kimdir?
    1930'da Demiryollarında çalışan bir babanın çocuğu olarak Bakırköy'de doğdu. Ağabeyinin Ankara Demirspor'da kalecilik yapması Suat Mamat'ın da futbola ilgi duymasını sağladı. Önce semt takımı olan Sümerspor'da oynadı. 19 Yaşında Ankara Demirspor'a geçti, üç sezon sonra da Galatasaray'a transfer olduğunda yıl 1952'ydi.

    BUGÜNÜN 10 NUMARASI
    Bugünün terminolojisiyle Suat Mamat 10 numara pozisyonunda oynuyordu. Top tekniği yüksekti ve bitirici ara paslarıyla asist yapıyordu.
    Suat Mamat, 79 gol attığı, 4 şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'da 11 yıl forma giydi. O dönemin yıldızlar topluluğu olan Galatasaray'da Suat'ın da büyük ağırlığı vardı. Öyle ki bir Fenerbahçe maçında kendisini asıl mevkiinden çekerek ön libero oynatan Teknik Direktör Gündüz Kılıç'ın suratına maçtan sonra hem de seyircinin önünde forma fırlatmasına rağmen takımdaki yerini korumuştu.
    Suat Mamat'ın ünü Türkiye'yi aşmıştı. İtalyan ve İspanyol kulüpleri kendisini istiyordu. Galatasaray'la sözleşmesi olmasına rağmen 1959'da Lazio, Real Betis ve Atletico Madrid'le görüşmek için Avrupa'ya gitti. Kulübün tepkisi üzerine aldığı parayı eşi vasıtasıyla iade etti. Hatta Real Betis'le bir hafta antrenmanlara bile çıktı ama menajerlerin komisyon payı yüzünden takımlarla anlaşamayınca geri döndü.

    AVRUPA HAYALİ
    Suat Mamat'ın bütün hayali Avrupa'da oynamaktı. Her sezon sonu ismi çeşitli Avrupa takımlarıyla anılıyordu. 1961'de Hollanda'ya, 1962'de de Palermo ve Racing'e gitme ihtimali vardı; hatta yılın sporcusu anketinde pek çok kez yarıştığı takım arkadaşı Metin Oktay'la takas edilmek istendi ama yine transfer olamadı.
    Yunanistan'da oynanan Panatinaikos maçı sonrası centilmenliğe aykırı hareket ettiği için Yunanistan tarafından şikayet edilince Türkiye Futbol Federasyonu Mamat'a 6 ay ceza verdiyse de Danıştay bu kararı iptal etti. Gündüz Kılıç'ın yanına yardımcı hoca olarak gelen Coşkun Özarı kendisini takımda istemeyince Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kaldı.
    Daha yüksek ücret teklif etmesine karşı "yakışmaz" deyip Fenerbahçe'ye değil de Beşiktaş'a transfer oldu.

    BEŞİKTAŞ'A GİTTİ
    Beşiktaş'ta dört sezon oynadı; 2 şampiyonluk yaşarken siyah-beyaz formayla 7 gol kaydetti. 1967'de Vefa'ya geçti ve bir sezon oynadıktan sonra futbolculuğa veda etti. Ertesi sezon da hocalığa başladı.
    Teknik Direktör olarak esas olarak 2. Lig takımlarının hocalığını yaptı. Kırıkkale ve Mersin İdmanyur'u'nu 1. Lige çıkardı. Zonguldakspor'un hocalığını yaparken yetkilerinin elinden alınması üzerine intihara teşebbüs etti.
    1992'de çalıştırdığı Eyüp son takımı oldu ve sahalardan hoca olarak da çekildi. 2 Şubat 2016'da vefat etti.
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