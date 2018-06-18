Dünya Kupası değil Rimet Kupası
Rimet 1873'te Fransa'nın doğusunda yer alan Theuley köyünde doğdu. Babası Paris'e işçi olarak çalışmaya gittiğinde o 11 yaşındaydı.
Hayatında hiç futbol oynamadı. Avukat olduktan sonra futbolla yönetici olarak uğraşmaya başladı.
Soylu veya burjuva olmayan Jules Rimet, ayak takımın oyunu olarak görüldüğü için soylu ve burjuvaların uzak durması nedeniyle 1904'te kolaylıkla -o zamanlar Fransa 1. Liginde oynayan- Red Star'ın başkanı oldu ve FIFA'nın kuruluşunda da önemli bir rol oynadı. Rimet, 1919'da Fransa Futbol Federasyonu, 1921'de de FIFA Başkanı oldu.1928'de Amsterdam'da yapılan FIFA kongresinde 5'e karşı 25 oyla bugün adına dünya kupası denen bir organizasyon yapılmasına karar verildi.
İlk Rimet Kupası
Uruguay 1924 ve 1928 olimpiyatlarında futbol şampiyonu olarak öne çıkmış bir ülkeydi ve daha da önemlisi şampiyonaya katılacak ülkelerin masraflarını karşılamayı kabul etmişti.
Avrupa'dan Uruguay'a uçakla gitmek imkânsızdı. Avrupa'daki futbol takımları, deniz yoluyla üç hafta sürecek olan bir yolculukla gidilecek olan böyle organizasyona futbolcu yollamak istemiyordu. Avrupa'dan sadece Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya katılmayı kabul etti.
Rimet, 21 Haziran 1930'da Cenova'dan kalkan gemiye kızı ve Fransız kafilesiyle birlikte bindi. Aynı gemide Belçika ve Romanya takımları da vardı.
Gemide özenle saklanan bir "yolcu" daha vardı. O da şampiyon takıma verilmek üzere Fransız heykeltraş Abel Lafleur tarafından tasarlanan altından yapılma kupaydı. 35 Santim yüksekliğinde, 6 kilo ağırlığındaki altın kupanın teması Antik Yunan'da zafer tanrıçası olan Nike ve onun Roma mitolojisindeki karşılığı olan Victoria'ydı.
İşte Jules Rimet
13 TAKIM KATILDI
İlk Dünya Kupası ya da bu organizasyon için uzun yıllar çaba gösterdiği için dönemin FIFA Başkanı olan Jules Rimet adına düzenlenen organizasyon, 13 Temmuz 1930'da 13 takımın katılımıyla Uruguay'ın başkenti Montevio'da başladı. Bahsettiğimiz Avrupa takımlarına ek olarak, ev sahibi Uruguay'ın dışında diğer katılımcılar Amerika kıtası ülkeleri olan Arjantin, Brezilya, Bolivya, Şili, Paraguay, Peru ve Amerika Birleşik Devletleri'ydi.
ŞAMPİYON URUGUAY
13 Gün süren turnuvada bütün maçlar Montevideo'da oynandı. Finalde Arjantin'i 4-2 yenen Uruguay Jules Rimet Kupası'nı ilk kazanan ülke oldu.
33 Yıl FIFA Başkanlığı yapan Rimet bu göreve başladığında üye sayısı 20, 1953'te bıraktığında ise 85'ti. 1954'te Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi ama görevi esnasında o devrin faşist ülkeleri olan İtalya ve Almanya'ya hoşgörülü davrandığı gerekçesiyle ödülü alamadı. Rimet, 1956'da Fransa'nın Suresnes şehrinde hayata gözlerini yumdu.
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