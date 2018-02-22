İşte saha içindeki yanlışlar
1-Adriano daha önce de sağ bekte denendi ve çok başarısız oldu. Buna rağmen yine sağ beke konunca takımın bütün dengesi bozuldu.
2-Caner formsuz ve defansif açıdan da kötü. Adriano'nun yerine oynatılarak sol kanat da rakibe verildi.
3-Oyunu ileriye taşıyamayan Atiba güçten düşünce defansif olarak birşey yapmıyor.
Devler Ligi'nin kalitesinde değil. Sahada ahde vefa olmaz.
4-Uzun zamandır forma giymeyen Tosic'in 2. yarıda oyuna girmesi farkı doğurdu.
5-Ayağında top tutan Oğuzhan ve Tolgay'ın ikisi de oynamadı. Takımda topla rakip üstüne giden ve arkaya pas atabilecek oyuncusu yoktu.
6-Love'ın yerine Negredo oynatılmalıydı. Çünkü Negredo, Avrupa'nın Love ise Rusya Ligi'nin oyuncusu.
7-Vida oynatılacaksa bu maça kadar oynatarak hazır hale getirilmeliydi.
8-Sarı kart gören Quaresma'nın yerine, ileriye top taşıyan Lens girmeliydi.
9-Boyu 1.71 olan Gary Medel'i 1.85'lik Robert Lewandowski'yle eşleştirmek çok büyük bir hataydı.
10-Varlık gösteremeyen Talisca yerine daha iyi pasör olan Oğuzhan girmeliydi.
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