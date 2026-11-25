OKAN Buruk'un Osimhen'siz enteresan on birine, Emery'nin temkinli on biri ve Alman hakemin her temasa faul çalması eklenince ilk yarı "tıngır mıngır" geçerek golsüz sona erdi. Herkes o kadar "ok" idi ki beraberliğe açta çerçeveyi bulan tek bir şut dahi yoktu.

50. dakikadan sonra önce Batrakov ile McGin sonra Yunus ile Gomez'in birer sarı kart gördükleri pozisyonlar bir miktar heyecanı arttırdı. Batrakov tutuk, Eren yetersiz, sağ bekte görev alan Singo ise titrek bir görüntü veriyordu. Neyse ki: Sanchez ile Abdülkerim ve önlerinde Torreira ile Lemina ikilileri yüksek standartta oynayarak güven veriyorlardı. 61. dakikada Eren çıkıp Deniz Gül girince hepimizin içindeki "ya bunları böyle bulmuşken üç puanı kapsak" duygusu ufaktan kabardı. Artık galibiyeti kovalayan bir irade sergiliyorduk.

Emery, işlerin kötüye gittiğini görünce Goretzka ve Mbaye'yi sahaya sürdü. 60 ile 70 arası sürekli rakip kale civarındaydık. Art arda kornerler kazanıyorduk ama gol pozisyonu üretmekte zorlanıyorduk. 70. dakika itibarıyla iki takım da hala rakip kaleyi bulan bir şut çıkartamamıştı ama ibre bize dönmüştü. Uğurcan'ı uzun bir aradan sonra ilk kez 72. dakikada rakip kaleden bir topu tuttuğunda gördüm.

Lemina sakatlanarak çıkınca oyuna Sara girdi. Aynı dakikada Batrakov ise yerini Lesley'e bıraktı. Emery yine bir değişiklikle tepki verdi; McGin çıktı yerine Barkley girdi. Derken YİNE BİR korner ve Deniz Gül'den hayati bir gol güneş gibi doğdu gecemize. Genç golcü rakibin tekmesiyle topa aynı anda kafa atarak bizlere tarihi bir gol hediye ederken kanlar içinde kaldı. Beraberlik de iyiydi ama galibiyet muhteşem oldu. Alkışlar tüm takıma ama en çok da Okan Buruk'a…