SERKAN KORKMAZ

HER sezonun bu döneminde vitesi büyüten Galatasaray, ligdeki zirve konforuna şimdi de altı puana ulaşarak Şampiyonlar Ligi iddiasını ekledi.

Dün akşamki maçı izlerken, 2018'de çekilen üçüncü versiyonunda Lady Gaga'nın oynadığı "Bir Yıldız Doğuyor" filmi geldi.

Lafı uzatmayayım; bu Batrakov pek yahşi. Şampiyonlar Lig'inde dört maçta dört gol atan bu yaşta kaç futbolcu tanıdınız? Rus futbolcu, Avrupa devlerine göz kırpıyor.

Serbest kalma maddesinin 55 milyon euro olması eminim artık tüm Galatasaraylılar için sıkıntı konusudur. Maçın hemen başında Stuttgart'lı Atakan'ın Lemina'ya yaptığı faul yüzde yüz kırmızı kartla cezalandırılmalıydı. İngiliz hakem ekolünün en büyük defosu işte bu kibirdir değerli okurum.

Hakem ve VAR'daki adamlar lafım size; bu hareket İngiltere'de de net kırmızı, neyin peşindesiniz?

İki farklı üstünlüğün ardından ikinci yarının 10. dakikasından itibaren Stuttgart her an gol atacak gibi oynadı ve 70'e doğru Leao ile Singo hamleleri (Barış ve Sallai çıktı) geldi. O dakikadan sonra artık sıra Sara ve Sane'ye gelmişti. Fakat girenler Eren ve Sane olmuştu (çıkanlar; Batrakov ile Jacobs). Deniz Undav'ın ofsayt nedeniyle sayılmayan golünde top ağlarla buluştuğunda soğuk terler döktük. Neyse ki çok önemli bir üç puanı son bölümdeki Uğurcan'ın da katkısıyla kapmayı başardık.



Emeği geçen herkese teşekkürler.Dün akşamki zafer ülke içindeki Galatasaray dominasyonunu hayli perçinledi. Demek ki neymiş; yönetim kurullarında ne yaşanırsa yaşansın; takım etkilenmiyor.